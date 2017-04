Topánkové kopírky zo Zary prinášajú Fenty od Rihanny, Pharrellove NMD a oveľa viac

To, že v Zare a jej podobných fast fashion prevádzkach nájdeš v dnešnej dobe predovšetkým cenovo dostupné verzie oblečenia, ktoré čerpá inšpiráciu zo svetových prehliadok od známych návrhárov nie je žiadnym tajomstvom a v minulom roku sme ti tak priniesli viacero pokračovaní jedného z našich seriálov, v ktorom sa venujeme práve tomuto fenoménu. Inšpirovať sa tými najlepšími hráčmi v obore nie je žiadnou hanbou, práve naopak, no medzi rozširovaním módneho obzoru a bezduchým kopírovaním trendov, ktoré majú za úlohu priniesť len okamžitý zisk je zásadný rozdiel. Ak by sme totiž nosili oblečenie práve tak, ako nám to odporúčajú majitelia fast fashion reťazcov, hlavným cieľom by bolo mixovať luxusné návrhárske kúsky s ich cenovo dostupnými protikladmi, aby sme vytvorili určitý kompromis a rovnováhu, no realita je taká, že práve fast fashion predajcovia sa čoraz viac snažia byť trendsettermi a v posledných rokoch sa tak prebiehajú v tom, kto prinesie daný prvok do predaja skôr, než jeho autori. Jedným z mnohých príkladov je okrem iného aj adidas, ktorý už niekoľko mesiacov prezentuje svoju revolučnú technológiu Futurecraft. Tá dokáže vytvoriť podrážku tenisiek zo špeciálneho materiálu pomocou 3D tlačiarne, no keďže samotné tenisky sa do predaja dostanú až niekedy koncom roku, Zara stihla do predaja dostať svoju verziu Futurecraft už teraz. A aby toho nebolo málo, do samotného modelu zakomponovala aj časť Pharrellových tenisiek NMD Hu. Podobný dizajnový guláš je tak záležitosťou, s ktorou sa musí vyrovnávať na pultoch Zary nie jedna značka a keďže zákon je v tomto prípade prikrátky, prinášame ti aspoň výber 10-tich modelov topánok z ich aktuálnej ponuky, ktoré to s inšpiráciou jednoznačne prehnali.

1.

Zara ľahká športová obuv vs. adidas Originals NMD City Sock



2.

Zara ľahká športová nasúvacia obuv vs. Nike Zoom Mercurial Flyknit



3.

Zara čierna nasúvacia športová členková obuv vs. Balenciaga Speed



4.

Zara čierna športová obuv s prvkami na stranách vs. adidas Originals NMD Human Race



5.

Zara členková obuv s detailnými výšivkami vs. Valentino Camugarden



6.

Zara šľapky s uzlom vs. Puma Fenty Bow Slides



7.

Zara šľapky s pierkami vs. Puma Fenty Fur Slides



8.

Zara saténová športová obuv vs. Reebok Classic Leather TDC



9.

Zara zapletané viacfarebné sandále vs. Proenza Schouler Woven Fringe Mule



10.

Zara topánky na stredne vysokom podpätku z pokrčenej kože vs. Céline Ballerina Pump

Ktorý model topánok podľa teba Zara okopírovala najviac? zobraziť výsledkyskryť výsledky adidas Originals NMD City Sock Nike Zoom Mercurial Flyknit Balenciaga Speed adidas Originals NMD Human Race Valentino Camugarden Puma Fenty Bow Slides Puma Fenty Fur Slides Reebok Classic Leather TDC Proenza Schouler Woven Fringe Mule Céline Ballerina Pump adidas Originals NMD City Sock 3 hlasy Nike Zoom Mercurial Flyknit 1 hlas Balenciaga Speed 1 hlas adidas Originals NMD Human Race 0 hlasov Valentino Camugarden 13 hlasov Puma Fenty Bow Slides 4 hlasy Puma Fenty Fur Slides 0 hlasov Reebok Classic Leather TDC 1 hlas Proenza Schouler Woven Fringe Mule 0 hlasov Céline Ballerina Pump 9 hlasov