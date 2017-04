Vo veku 117 rokov zomrela najstaršia osoba na svete. Emma ako posledná zažila ešte rok 1899, ale telo jej napokon vypovedalo službu

Talianska babička Emma Morano bola poslednou žijúcou osobou, ktorá zažila ešte rok 1899, ale dnes po dlhom a spokojnom živote odišla na druhý svet. Emma bola zároveň aj oficiálne najstaršou žijúcou osobou na celej planéte s vekom 117 rokov, aj keď o tento titul sa už pokúsilo zabojovať množstvo ľudí, a narodila sa 29. novembra roku 1899. Znamená to, že počas svojho života zažila toľko historických udalostí, o akých sa nám dnes ani len nesníva. Vo svojom dome v severnom Taliansku, konkrétne v meste Verbania, žila celý život a dokonca sa jej podarilo prežiť aj všetkých svojich sedem súrodencov napriek tomu, že z nich bola najstaršia.

Emma Morano zažila prvú svetovú vojnu, nástup fašizmu v Taliansku, druhú svetovú vojnu aj ďalší rozvoj krajiny, z ktorej sa stala demokracia, a ešte v roku 1938 opustila svojho vtedajšieho manžela kvôli jeho agresívnym sklonom po tom, čo im zomrel maličký syn. Čiperná babička vraj svoj vysoký vek pripisovala pravidelnej konzumácii vajíčok a sušienok, avšak nikdy si údajne nepotrpela na jedenie ovocia. Zaujímavý bude aj vývoj toho, kto po Emme prevezme žezlo najstaršieho človeka na svete, pretože ašpirantov na tento vzácny titul bude určite hneď niekoľko.

Emma Morano has passed away. Born 29 November 1899. There are no longer any people from the 1800s alive on Earth. https://t.co/xiJDR6IeJR pic.twitter.com/LkA5oVdc2c — Vsauce (@tweetsauce) 15. dubna 2017