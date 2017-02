Z Devínskej kobyly čoskoro dovidíš až na rakúske Alpy či Nitru. Rozhľadňa v tvare pamodlivky by tam mala vyrásť už čoskoro

Vrch Devínska kobyla, najvyšší bod celej Bratislavy, sa čoskoro dočká novej turistickej atrakcie. Na jej vrchole by onedlho mala vyrásť zaujímavá rozhľadňa, ktorej dizajnový návrh pripravilo štúdio Architekti Šebo Lichý a ako prvý o nej informoval portál Čas.sk. Jej výška by sa mala vyšplhať na približne 20 metrov, takže ak ju pripočítame k výške samotnej Devínskej kobyly, na okolie sa turisti budú môcť pozerať z výšky takmer 535 metrov nad morom. Vďaka rozhľadni by si mal byť schopný dovidieť nielen do našej Nitry, ale nádherné výhľady sa ti budú ponúkať najmä na smerom na západ, kde pri ideálnych podmienkach zazrieš Viedeň a dokonca aj časť rakúskych Álp.

Podľa zverejnených informácií zrejme rozhľadňa dostane svoje meno podľa panovníčky Márie Terézie a výnimočný bude aj dizajn, keďže sa architekti inšpirovali tvarom živočícha s názvom pamodlivka. Zlé to nebude ani z dostupnosťou, pretože turisti sa ku budúcej rozhľadni pohodlne dostanú napríklad na bicykli, ale zábavnejšia bude určite pešia túra.

Nová rozhľadňa na Devínskej kobyle. (Architekti Šebo Lichý) pic.twitter.com/3MRPsKSLBB — DEV (@JackOLittle) 4. února 2017