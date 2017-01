Ako sa ľudia zatvárili, keď chlapíkovi pred nimi vypadlo z kufríka 100-tisíc dolárov? Slečny už chceli ísť na rande a muži vlastne nič nevideli

Internetové žartíky je to, čo preslávilo aj chlapíka z kanálu BigDawsTv a jeho tvorba je momentálne na Youtube skôr vzácnosťou ako pravidlom. Vo svojom najnovšom videu sa nahodil do obleku, zobral si so sebou kufrík a vydal sa na univerzitný kampus, kde sa pristavoval pri nič nečakajúcich ľuďoch a oslovoval ich s najrôznejšími otázkami. Zaujímalo ho, kde zoženie lacný hamburger alebo to, či s ním slečny nechcú ísť na rande, lenže počas svojej otázky sa mu odrazu kufrík otvoril a vypadlo z neho 100-tisíc dolárov. Za všetky drobné stoja už len výrazy tváre ľudí stojacich vedľa neho, ale ešte lepšie sú reakcie, keď sa dievčatá v priebehu pár sekúnd rozhodnú súhlasiť s rande aj napriek tomu, že pred chvíľou museli súrne ísť na hodinu.

