Hyperloop naberá na reálnosti. Elon Musk najnovšie hovorí už aj o preprave vozidiel

Posledné roky sa v prípade osobnej, ale v zásade aj nákladnej prepravy, čoraz viac skloňuje pojem Hyperloop. Laicky povedané, cestovanie budúcnosti má spočívať v preprave ľudí/tovaru v špeciálnych kapsulách naprieč sieti potrubí, a to až rýchlosťou okolo 1200 km/h. Aj napriek tomu, že v spojení s týmto druhom dopravy sa často hovorí aj o Európe, dokonca Slovensku, ešte nejaký ten rôčik potrvá, kým sa všetko zrealizuje, otestuje a v neposlednom rade zaplatí, keďže Hyperloop je otázkou obrovských finančných prostriedkov. Tak či onak, povedať treba, že jedným z iniciátorov tejto technológie bol práve Elon Musk, ktorý má na svedomí, okrem iného, aj projekty ako PayPal či Tesla. V súčasnosti sa výskum a testy odohrávajú predovšetkým za veľkou mlákou, nemalá skupina kompetentných sa však v rámci spoločnosti Hyperloop Transportation Technologiessa zamerala aj na Európu.

Druhú skupinu tvorí Hyperloop One, vďaka ktorému chce americký vizionár najprv prepojiť mestá Los Angeles a San Francisco. Medzičasom sme už boli svedkami aj viacerých testov, kedy kovové moduly pomocou lineárnych urýchlovačov na testovacej dráhe atakovali rýchlosť 160 km/h za približne 1,1 sekundy. Uvažovať pritom treba, že vo finále sa budú tieto moduly pohybovať v nízkotlakových potrubiach, čím sa prevádzková rýchlosť vie naozaj dostať na hodnoty viac ako tisíc kilometrov v hodine. Najnovšie sa dokonca dozvedáme, že v rámci tohto vysoko-rýchlostného systému sa budú môcť prepravovať aj autonomné vozidlá. Spoluzakladateľ projektu Hyperloop One Josh Giegel uviedol počas rozhovoru pre The Verge, že takéto automobily si budú vedieť otvoriť vzduchovú uzáveru a následne do nej samočinne vôjsť, čim napokon môže dôjsť k rovnakej preprave, ako tomu má byť v prípade ľudí.

Aj napriek tomu, že v spojení s danou technológiou sa hovorí predovšetkým o elektromobiloch značky Tesla, túto možnosť budú mať aj vozidlá zvyšných značiek, nakoľko snahou bude, aby bol systém univerzálny. Už tento rok má pritom dôjsť k vôbec prvému skutočnému a plnohodnotnému testu hyperloopu, a to konkrétne v Nevade, kde sa už pilne pracuje na výstavbe krátkeho úseku potrubí. Je vysoko pravdepodobné, že počas následných testov priloží k dielu ruku aj sám Elon Musk, a to tým štýlom, že sa bude snažiť vyskúšať aj onú prepravu elektromobilov značky Tesla, aby mohol ambicióznu myšlienku ďalej realizovať. Hlava americkej automobilky sa pritom zameriava aj na infraštruktúru tunelov pod veľkomestami, vďaka čomu sa má zlepšiť preprava tam, kde najviac kolabuje. Do kariet mu pritom hrá najmä skutočnosť, že takáto štruktúra môže prakticky fungovať v akýchkoľvek úrovniach a teoreticky aj hĺbkach, čim je využiteľnosť technológie naozaj otázkou blízkej či vzdialenej budúcnosti. Musk sa pritom túto víziu snaží demonštrovať už čoskoro - už budúci mesiac sa spustí budovanie prvého tunela od jeho kancelárie v spoločnosti SpaceX v Crenshaw na Freeway 105.

