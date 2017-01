Kapitán, ktorý ochráni Slovensko pred nepriateľom. Z Andreja Danka si kvôli získanej hodnosti uťahuje takmer celý slovenský internet

Získať v armáde hodnosť kapitána je pre niektorých profesionálnych vojakov nedosiahnuteľná úloha. Hodnosti sa predsa nerozdávajú len tak zo zábavy, ale skôr za zásluhy a podľa jeho vlastných slov si hodnosť kapitána Andrej Danko zaslúžil. Refresher sa väčšinou do politiky odmieta miešať, lenže existujú situácie ako táto, keď ide politika do úzadia a skôr sa celé Slovensko baví na tom, ako sa daný človek prezentuje. Keby sa teda na našu malebnú krajinu rútili z každej strany nepriatelia, už sa viac nemusíme obávať toho, že by nás nemal kto obraňovať, pretože náš nový kapitán Danko by mohol pokojne konkurovať aj svojej americkej verzii. A vlastne ktovie, či by sa skôr nehodil do novej reklamy známeho alkoholického nápoja.

