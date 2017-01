Česi vytvárajú úžasné diela zo skla. Ich rafinovanú tvorbu oceňuje celý svet

Často ti predstavujeme tvorbu mnohých umelcov a ani tento článok rozhodne nepatrí medzi výnimky. Filip Houdek a Lukáš Houdek sú českou dvojicou figurujúcou pod názvom Glass Brothers. Obaja pochádzajú z Nového Boru, sklárskeho mestečka na severe Česka. Dvojica pracuje pre firmu s až 160-ročnou sklárskou tradíciou a ich diela si mal príležitosť vidieť na výstavách napríklad v Prahe, Haagu, Miláne či Frankfurte a spolupracujú napríklad i s galériou v poľskej Varšave. Všetky diela si pritom zariaďujú oni sami - od nápadu, cez skicu až po realizáciu. Lukáš Houdek sa napríklad venuje predovšetkým tvorbe svietidiel. "Snažím se aplikovat nadsázku, vtip a využít tradičních materiálů (jako je například lustrový ověs) a dát ho do kontextu extravagance a současného přístupu." Okrem skla však majú skúsenosti i s nerezom či 24-karátovým zlatom. Väčší projekt však často trvá aj mesiac. A ako sa môžeš presvedčiť na fotografiách ich diel, naozaj to stojí za to.

