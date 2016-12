Svet zbavil choroby, ktorá v 20. storočí zabila 500 miliónov ľudí. Smrť Donalda Hendersona ale v roku 2016 nevyvolala reakcie, aké by si zaslúžil

Na rok 2016 by sme snáď už najradšej aj zabudli. Začal sa smrťou velikána Davida Bowieho a postupne pokračoval hromadou katastrôf, smrtí a nepríjemných situácií, ktoré nepriniesli nič okrem smútku a skľučujúcich pocitov. O známych osobnostiach ako Alan Rickman, George Michael či Carrie Fisher sa písalo vo všetkých médiách, pretože títo ľudia patrili do šoubiznisu a bežný človek ich určite poznal aspoň z videnia, lenže v roku 2016 zomrel okrem iných aj človek, ktorý sa ešte v minulom storočí postaral o to, že ľudia na našej planéte už húfne nezomierajú na jednu z najstrašnejších chorôb posledných desaťročí.

Reč je o americkom lekárovi Donaldovi Hendersonovi a jeho úspešnom ťažení v boji proti kiahňam. Nejde o ovčie kiahne, ktoré v detstve prekonal takmer každý z nás a okrem niekoľkých malých jazvičiek nám po ňom na telách nič nezostalo. Kiahne, alebo pravé kiahne, boli v skutočnosti nebezpečným vírusovým ochorením schopným pacientov zabíjať. Nešlo pritom o žiadnu modernú chorobu, pretože vedcom sa pri skúmaní archeologických nálezov podarilo zistiť, že prvá nákaza kiahňami sa mohla objaviť ešte v období okolo roku 10000 pred naším letopočtom a postupne sa rozširovala aj po Európe či po objavení Ameriky aj tam. V minulosti sa dokonca v spojení s Amerikou a jej prvotným osídľovaním Európanmi objavili aj prípady, kedy sa noví obyvatelia snažili zničiť populáciu pôvodných obyvateľov práve predmetmi obsahujúcimi kiahne a keďže sa choroba prenášala aj oblečením či dotykom s pľuzgiermi, tento spôsob bol často celkom účinný. Úmrtnosť pri diagnóze kiahne dosahovala pokojne aj 30 percent a stúpala či klesala podľa odolnosti pacientov a konkrétnych oblastí. Charakteristickými príznakmi tejto choroby boli výrazné pľuzgiere naplnené tekutinou rozmiestnené v hojnom počte po celom tele a ak sa aj človeku podarilo chorobu prežiť, navždy mu na tele zostali jazvy v rôznom rozsahu.

Aby sme sa ale vrátili k nášmu zosnulému hrdinovi, Donald Henderson samozrejme kiahne nezničil samostatne a vlastnými rukami, ale od roku 1967 až do roku 1977 šéfoval medzinárodnému tímu vedcov, lekárov či profesorov. Už v roku 1960 sa pritom stal odborníkom na vírusové ochorenia postihujúce ľudí, keď získal vedúce postavenie v programoch zameraných na monitorovanie týchto chorôb po svete. Práve získané skúsenosti ho posunuli až do čela iniciatívy snažiacej sa o zneškodnenie kiahní v celosvetovom merítku a aj keď to nebola ľahká cesta, napokon skončila šťastne. V roku 1967 sa pravé kiahne hromadne objavovali stále v krajinách po celom svete a nebyť kooperácie s národnými protivírusovými tímami, kiahne by možno prežilo na našej planéte ešte o niekoľko rokov viac. Program pritom nebol postavený len na samotnom vývoji účinnej vakcíny a jej následnému používaniu v strategických častiach sveta, ale aj na dôkladnom pozorovaní vírusu a snažení sa o minimalizáciu jeho dopadu na ľudí v okolí jednotlivých pacientov. Ako sme už spomenuli, plán s cieľom zbaviť svet kiahní sa dočkal v roku 1977 šťastného konca a vôbec posledný prípad tohto ochorenia sa vyskytol ešte 26. októbra rovnakého roku, po čom boli pravé kiahne vyhlásené za eradikované. Aj napriek úspešnému boju si však len počas 20. storočia vyžiadali od 300 do 500 miliónov obetí a stali sa tak jednou z najsmrteľnejších chorôb, akú kedy ľudstvo videlo. Našťastie, ľudstvo sa postupom času naučilo proti chorobám brániť, a tak sa kiahne stali úplne prvou ľudskou chorobou, ktorá vďaka trpezlivej práci odborníkov jednoducho bola vyhubená a zmizla.

Donald Henderson pokračoval vo svojom aktívnom pracovnom živote aj po životnom úspechu a dlhé roky pôsobil v školstve a počas svojho života tiež niekoľkokrát zastával rôzne vládne pozície spojené so zdravotníctvom či vírusovými ochoreniami. Napriek tomu, že sa o jeho smrti v médiách prakticky vôbec nepísalo, mohla za ňu nešťastná nehoda, keď si Donald vo veku 87 rokov zlomil stehennú kosť a po komplikáciách tento svet opustil. Nepredal síce milióny albumov a nezabával nás svojimi vtipmi, ale vďaka jeho snahe a práci sme predišli úmrtiam ďalších miliónov ľudí a za to si od nás všetkých zaslúži obrovské uznanie.