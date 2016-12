Charizmatická vodkyňa protiprávne získavala deti a pomocou LSD z nich vychovávala generáciu postapokalyptických vodcov 

Za pozoruhodnou sektou zavítame tentokrát až do Austrálie. Anne Hamilton-Byrneová sa tu pokúšala dlhé roky vybudovať na predmestí Melbourne svoju postapokalyptickú generáciu vodcov. Zameraná bola prevažne na deti, ktoré si s radosťou adoptovala a následne ich pomocou halucinogénnych drog a prísnej disciplíny vychovávala. Peroxidom odfarbené vlasy, rovnošaty a neprítomné pohľady detí však vzbudili v dôstojníkoch pri policajnej razii skôr hrôzu a zdesenie.

Prevažná časť života samozvanej vodkyne Anne Hamilton-Byrneovej zostáva aj po dlhých desaťročiach naďalej zahalená rúškom tajomstva. Niečo málo však predsa len vieme. Narodila sa ako Evelyn Edwardsová v malom austrálskom meste Sale ako najstaršia spomedzi siedmich detí. Svoju psychickú labilitu zdedila pravdepodobne po svojej matke, ktorá trpela vážnymi psychickými problémami (zvykla sa rozprávať s dušami mŕtvych). Anne teda strávila detstvo v chudobe, keďže jej otec častokrát nedokázal uživiť deväťčlennú rodinu a na malý okamih bola dokonca umiestnená aj do sirotinca. Neskôr začala praktikovať zvláštny štýl jogy, tzv. Siddha joga, ktorá vychádzala z myšlienky, že každý si svoje božstvo v sebe nesie sám. Heslá zneli jasne – Cti sám seba. Boh prebýva v tebe. Nasledovníci tohto duchovného učenia tak mali prísť k poznaniu, že Boh prebýva v každom z nich. Anne si však tieto frázy vyložila zrejme doslovne. V čase hlbokých duchovných myšlienok sa zoznámila s fyzikom Raynorom Johnsonom, ktorý bol okrem fyziky známy aj pre svoju náklonnosť k parapsychológii, mystike a mimozmyslovému vnímaniu. Johnson skrátka rád experimentoval s prelínaním vedy a náboženstva podľa viacerých popredných mysliteľov (Timothy Leary, Aldous Huxley...). Hnutie s príznačným menom „Rodina“, ktoré stavalo na kresťanstve, hinduizme a parapsychologických poznatkoch založili teda v roku 1963 Anne Hamilton-Byrneová a Raynor Johnson spoločne.

Anne Hamilton-Byrneová

Prešlo pár rokov, keď vycítili príležitosť a na predmestí Melbourne si kúpili nehnuteľnosť, ktorú pomenovali Santiniketan Lodge. Usadlosť sa postupne stala hlavným centrom Rodiny, kde sa každý týždeň schádzali desiatky ľudí zajímajúcich sa o parapsychológiu a východné kultúry. Na počudovanie sa v dome stretávali aj bohaté rodiny zo susedstva, ktorých lákal predovšetkým Johnson a jeho vedecký status. Postupom času sa z nevinnej a charizmatickej Anne stávala vodkyňa podivného spoločenstva, ktoré zatiaľ nemalo presne definované kontúry. Mierne cez čiaru však boli Annine výroky, že práve ona je reinkarnáciou Ježiša Krista a tým pádom je aj najväčším a nespochybniteľným duchovným majstrom. No bola najmä prvotriedny manipulátor, vďaka čomu si jej stúpenci menili mená, opúšťali svoje rodiny a prepisovali na ňu majetky. I keď jej o peniaze vlastne vôbec nešlo, za 25 rokov fungovania si Anne takýmto spôsobom polepšila o 20 miliónov austrálskych dolárov. Hlavný cieľ tkvel vo vybudovaní nového, utopického rádu. Svojim nasledovníkom presne určovala aj to, s kým môžu a s kým nemôžu plodiť potomkov, pretože práve v nich videla novodobú ľudskú generáciu.

Vďaka viacerým členom, ktorí zastupovali vysoké úradnícke posty v oblasti práva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti ľahko obchádzala proces adopcie. Do roku 1975 sa jej tak podarilo protiprávne získať 14 detí, ktorým odmalička nahovárala, že je ich biologická matka. Podľa novovzniknutého dokumentu „The Family“ mal byť tento počet však až dvojnásobný. Deti žijúce v absolútnej izolácii bez možnosti poznať skutočný svet vyrastali v sídle Kai Lama u jazera Eildon, kde boli vychovávané Hamilton-Byrneovou a Johnsonom, ktorí ich formovali k obrazu svojmu. Za porušenie pravidiel alebo nesplnenie príkazov si vyslúžili tresty pozostávajúce i z tvrdých bitiek, pri ktorých nesmeli chýbať ani ostatné deti. Za veľmi účinné metódy sa tiež považovali topenie vo vedre s vodou alebo obmedzenie prísunu jedla. Ako nápomocné prostriedky pri formovaní osobnosti slúžili najrôznejšie sedatíva a neuroleptiká. Po dosiahnutí 13. roku na deti čakal očistný rituál. Ten pozostával z podania LSD a zavretia do tmavej miestnosti bez okien, kde boli ponechané napospas sebe a svojim démonom. V priebehu psychedelického výletu mala do miestnosti povolený vstup len Hamilton-Byrneová.

Prístup k najrôznejším psychiatrickým liekom a drogám získala skupina skrz súkromnú psychiatrickú kliniku Newhaven, ktorej vlastníkom bol jeden z členov. Klinika na predmestí Melbourne okrem iného slúžila aj ako náborové stredisko Rodiny, keďže viacerí jej zamestnanci a psychiatri boli riadnymi členmi. Čo sa týkalo vzťahu Hamilton-Byrneovej s jej deťmi, tie boli prinajmenšom veľmi neosobné. Voči deťom neprejavovala žiadnu spolupatričnosť či náklonnosť. City jednoducho ignorovala. K takejto rétorike prišla po smrti svojho prvého manžela, po jeho odchode cítila nesmierny smútok, čo chápala ako trest za prílišné upnutie sa k nemu. Neskôr si preto sľúbila, že sa už viac nebude citovo angažovať, iba ak k Bohu. Výchova postapokalyptickej generácie sa však pomaly blížila ku svojmu koncu. V roku 1987 totiž zažila usadlosť policajnú raziu, pri ktorej asistovali aj sociálni pracovníci, ktorí si následne všetky deti odviezli. Peroxidom odfarbené vlasy a rovnošaty vzbudzovali medzi prítomnými pohoršenie a zdesenie zároveň. Paradoxom bolo, že deti absolútne nechápali, čo sa deje a dom odmietali opustiť. Pre niektorých bol jediným svetom, ktorý za celý svoj život poznali. Postupným dávkovaním reality sa deťom pomaly odhaľovala skutočná tvár Hamilton-Byrneovej.

Len niektoré z novinových výtlačkov

V čase policajnej akcie bola však vodkyňa Rodiny v Spojených štátoch, a tak sa jej podarilo väzeniu vyhnúť. Sekta tak síce skončila, no hlavná aktérka bola stále na úteku. Pred spravodlivosťou sa skrývala ešte dlhých šesť rokov, keď ju FBI zatkla v jej dome v New Yorku a vydala do rodnej Austrálie. Súd však spravodlivosť nepriniesol. Špičkový advokáti, ktorí Hamilton-Byrneovú obhajovali, priznali len jedno – falšovanie rodných papierov detí. Matka Rodiny si vyslúžila pokutu smiešnych 5 000 dolárov a súdu sa nadobro vyhla. Po druhej žalobe podanej zo strany detí, ktoré stačili medzitým vyrásť v dospelých jedincov sa s každým vyrovnala mimosúdnou cestou a za psychickú ujmu každému dala 250 000 dolárov. Anne Hamilton-Byrneová má momentálne 95 rokov a posledné obdobie svojho života trávi v domove dôchodcov. Sužovaná demenciou s okolím nekomunikuje a dni trávi hraním sa s bábikami.