Keď na ulici napodobňuješ Conora McGregora a on sa odrazu pristaví pri tebe. Chlapíci v Dubline dostali zážitok na celý život

Hovorí sa, že ak si celý rok poslúchal, potom sa ti na Vianoce splnia všetky priania. Nevieme naisto povedať, či dvaja chlapíci z nasledujúceho videa počas roka skutočne poslúchali, ale vieme, že sa na nich pred Vianocami minimálne usmialo obrovské šťastie. Keď sa v dobrej nálade pred barom v írskom Dubline rozhodli na chodníku napodobňovať pohyby známeho bojovníka Conora McGregora, ani v najbláznivejších snoch nečakali, že pri ich o pár sekúnd zastaví auto a vykukne z neho práve Conor. Nejdeme sa zamýšľať nad tým, či to mali chalani s Conorom dopredu dohodnuté, alebo len náhody vážne existujú, ale vieme si predstaviť, aký zážitok to musel byť.

These two guys were impersonating Conor McGregor, then the biggest surprise came next (via @lmScampi) pic.twitter.com/0CuQjkREdB