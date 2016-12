Kendall Jenner a Bella Hadid sa stali modelkami roka. Medzi ocenenými nechýbala ani Emily Ratajkowski

Aj v roku 2016 stránka Models.com udelila ocenenie modelky roka. V Model of The Year Industry Awards hlasuje dokopy 250 ľudí z módneho priemyslu, od make-up artistov, stylistov, kaderníkov, redaktorov či fotografov. Jednoducho všetkých, ktorí k tomu majú čo povedať a vo svete módy niečo znamenajú. Hlasovania sa však takisto mohli zúčastniť aj všetci módni nadšenci a čitatelia známeho modelingového portálu. Ľudia túto príležitosť patrične využili a za modelku roka vybrali krásku Kendall Jenner, ktorá je našim čitateľom určite známa a netreba ju nijako extra predstavovať. Spomenieme len, že v roku 2016 zažiarila na všetkých dôležitých módnych prehliadkach a už po druhýkrát mala možnosť kráčať na najkrajšej prehliadke roka s názvom Victoria's Secret Fashion Show.

Kendall Jenner

A ktorá kráska sa stala modelkou roka podľa osobností z módneho priemyslu? Nuž, výsledok vás možno trochu zaskočí. Stala sa ňou Bella Hadid, čo je celkom prekvapivé, keďže minulý rok nebola ani medzi nominovanými. Rok 2016 bol pre Bellu naozaj veľmi úspešný. Nielenže sa stala modelkou roka podľa magazínu GQ, ale stala sa aj novou tvárou značky Dior Beauty, objavila sa v kampani Calvin Klein a na mnohých prehliadkach, no hlavne, debutovala na spomínanej VS Fashion Show. Na prehliadke sa objavila spolu so svojou sestrou Gigi. Byť súčasťou najočakávanejšej prehliadky roka je snom snáď každej modelky, no len máloktorej sa to splní. Belle sa to podarilo a určite o nej budeme počuť aj v roku 2017. Nebojte sa, ani Gigi neostala bez ocenenia a vo verejnom hlasovaní modelky roka získala krásne druhé miesto.

Bella Hadid