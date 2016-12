Tesla neplánuje len speňaženie nabíjania, na Superchargeroch budete platiť aj za bezohľadné parkovanie

Len niekoľko týždňov dozadu sa stalo to, čo sa v konečnom dôsledku stať aj muselo. Teda, ono sa tak ešte úplne nestalo, ale Elon Musk už predčasom potvrdil to, že nabíjanie v sieti Superchargerov nebude už čoskoro zadarmo. Zatiaľ sme sa síce presnú cenovú politiku ani formu platenia nedozvedeli, vieme však to, že pokiaľ vlastníte Teslu, alebo si ju stihnete objednať do konca roka s tým, že doručená vám bude najneskôr v marci budúceho roka, spoplatnenie sa vás týkať nebude. Pre všetkých ostatných bude najrýchlejšia nabíjacia stanica pre elektromobily na svete bezplatná len na "dotankovanie" 400 kWh ročne, čo je v prepočte tak 1600-kilometrový dojazd. Následne vás bude ďalšie nabíjanie už niečo stáť. Tesla tak podniká kroky, ktorými chce docieliť to, aby ľudia používali Superchargery len v nevyhnutných situáciach, resp. vtedy, keď cestujú na dlhé trasy, čo je podľa Muska zmysel tohto typu nabíjania.

V týchto dňoch sa okrem toho dozvedáme, že Tesla spúšťa v spojení so svojimi nabíjačkami aj ďalšie spoplatnenie. Tentokrát je vo veci akési blokovanie týchto rýchlo-nabíjacích staníc elektromobilmi, ktoré už nabité sú. Tesla tak reaguje na stále početnejšie sťažnosti, kedy sa majitelia Tesiel navzájom na seba sťažujú kvôli bezohľadnému správaniu. Elon Musk týmto spôsobom chce eliminovať situácie, kedy majitelia svojich elektromobilov nechávali zaparkované svoje tátoše na nabíjacích staniciach aj dlho po tom, ako došlo k ich úplnému nabitiu, čím blokovali ďalších. Vtedy totiž nastáva jeden z najväčších problémov elektromobilov, a to skutočnosť, že takýchto staníc je málo a vodiči sú nútení nielenže si cesty plánovať, ale aj dúfať, že miesto nabitia nebude už obsadené. Tesla Motors tak spúšťa takzvaný "Idle Fee" poplatok, ktorý činí 0,40 $ za každú minútu strávenú s plne dobitým elektromobilom na stanici Supercharger. Táto taxa sa "aktivuje" po 5 minútach od plného dobitia elektromobilu, čo značí, že majiteľ by si mal vďaka svojej aplikácii v mobile sledovať stav batérie, aby do piatich minút od nabitia vedel s vozidlom odísť. Minútová sadzba je závislá od krajiny (na Slovensku to bude 0,35 €/minúta), no v každom prípade nie je vôbec nízka, čim je jasné, že majitelia si dvakrát rozmyslia, či práve tieto stanice sú vhodným miestom na parkovanie elektromobilov.