Feed Explore
Feed Explore Profil
Americkí recenzenti to znova prehnali. Nová japonská Godzilla nie je akčný skvost, ale nudná a nefunkčná ľudská dráma (RECENZIA)
1
1
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
dnes 5. novembra 2026 o 12:30
Čas čítania 4:02

Americkí recenzenti to znova prehnali. Nová japonská Godzilla nie je akčný skvost, ale nudná a nefunkčná ľudská dráma (RECENZIA)

Americkí recenzenti to znova prehnali. Nová japonská Godzilla nie je akčný skvost, ale nudná a nefunkčná ľudská dráma (RECENZIA)
Zdroj: Toho/Cinemax
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Po skvelom katastrofickom filme s úžasnými efektami a akciou príšer v Godzilla Minus One prichádza pokračovanie s názvom Godzilla Minus Zero. V kine sme ho však doslova museli pretrpieť.

Japonský režisér Takashi Yamazaki vyslal v roku 2023 do kín novú japonskú verziu Godzilly. S rozpočtom 10 až 15 miliónov dolárov (približne 9 až 14 miliónov eur, pozn. red.) sa veľa ľudí obávalo, ako za takéto smiešne peniaze môže vôbec akčný blockbuster vyzerať. Yamazaki však všetkým pochybovačom vytrel zrak a jeho film, ktorý natočil za desatinu rozpočtu hollywoodskych blockbusterov, vyzeral miestami lepšie.

V prvom rade však išlo o zábavný mix ľudskej drámy a veľkolepej akcie. Snímka zobrazila depresívny japonský národ zmietajúci sa v chudobe a chorobách v krajine zničenej druhou svetovou vojnou. Tento svet sa úplne na lopatky rozhodla položiť Godzilla. Ľudia vyhrali, ale ako ukázali tvorcovia o tri roky neskôr v kinách, Godzilla prežila.

Nie je však kráľom planéty, pretože sa na Zem dostala ďalšia príšera. Tá postupne ničí japonské mestá, a keď ľudia pochopia, že proti nej nemajú šancu, rozhodnú sa do súboja nalákať Godzillu.

Godzilla Minus Zero
Zdroj: Toho/Cinemax

Extrémne dlhá stopáž a nudný dej

Ak preskočíš na koniec recenzie, tak pri pohľade na konečné číselné hodnotenie si možno pomyslíš, že tento film za návštevu kina nestojí. Ironicky to však fanúšikom Godzilly a veľmi vkusných blockbusterových scén odporúčame, aj keď s nadhľadom. Hoci sú tieto scény absurdne skvelé, vo filme je ich až prazvláštne málo. Dvojka je pritom oproti jednotke o 11 minút dlhšia, sú v nej rovno dve príšery a tvorcovia dostali väčší rozpočet.

Odporúčané
Slovenská sporiteľňa vytvorila vlastný seriál. 24-dielna dráma je inšpirovaná trendom vertikálnych telenoviel z TikToku Slovenská sporiteľňa vytvorila vlastný seriál. 24-dielna dráma je inšpirovaná trendom vertikálnych telenoviel z TikToku 4. novembra 2026 o 11:00

Trikových záberov je tu však zrejme menej ako v jednotke a aj samotné súbojové scény sú kratšie. Okrem krátkeho úvodu, kde nová príšera zdecimuje mesto Macumoto a sekvencie, keď ju ľudia lovia, sa dočkáš len finálneho súboja medzi ňou a Godzillou.

Viac ako hodinu záberov medzi týmito sekvenciami vypĺňa nezaujímavá, zle zahraná a nudne zrežírovaná ľudská dráma. Možno fungovala na papieri lepšie, no filmová realizácia skúmania vzťahu hlavných postáv z predošlej snímky (pilota Koichiho a ženy Noriko) ťa nechá chladným. 

Godzilla Minus Zero
Zdroj: Toho/Cinemax

Sčasti za to môžu priemerné herecké výkony hlavných predstaviteľov a sčasti aj japonská kultúra a spôsob, akým vedú konverzácie a akým prejavujú emócie. Môže za to však aj nie príliš zaujímavý konflikt medzi postavami. Je bolestivo prvoplánový a aj v momentoch, keď by tvorcovia mohli ísť do hĺbky, tak to vôbec nerobia.

Slabí herci a sterilné emócie

Zameranie sa na ľudskú drámu a vzťahy neprináša filmu takmer nič pozitívne. Odkomunikovali ich veľmi jednoducho a nezáživne, a to nielen v rámci dialógov, ale aj filmárskym spôsobom.

Odporúčané
V telke nič nedávajú? Skús týchto 7 nových filmov a seriálov 📺 V telke nič nedávajú? Skús týchto 7 nových filmov a seriálov 📺 4. novembra 2026 o 10:30

Takmer na ničom, čo trápi hlavné postavy, ti nebude záležať a rovnako ako mňa, aj teba už asi budú otravovať ich sterilné dialógy. Ich láska je síce natoľko silná, že jeden pre druhého umrú, ale nedokážu si vyznať city ani len držaním sa za ruky. Opäť to môžeme zvaliť na japonskú kultúru v strede 20. storočia, ale sledovať ich monotónny vzťah naprieč dvoma hodinami bolo úmorné zrejme aj pre japonského diváka. 

Z dvojky sa vytratil aj fungujúci príbehový presah zameriavajúci sa na trápenie japonského ľudu. V jednotke znášali hlad, chudobu, smútok a depresie spôsobené bombardovaním krajiny a atómovým útokom na Hirošimu a Nagasaki. Filmári empaticky zakomponovali trápenie Japoncov do celkovej atmosféry v krajine, rovnako ako odhodlanie vyhrať ďalšiu bitku o domovinu – tentoraz proti nadprirodzenej bytosti.

Godzilla Minus Zero
Zdroj: Toho/Cinemax

Z dvojky to však takmer úplne zmizlo. Tieto scény aj príbehový podtón nahradila rodinná dráma, ktorá stála na hereckých výkonoch a dialógoch, z ktorých väčšina nebola na úrovni ani len lacných festivalových filmov. Tvorcom sa obzvlášť vypomstilo postaviť emočnú líniu na dcére hlavných postáv, ktorá má pre diváka fungovať ako vstupná brána pre pochopenie utrpenia rodiny. 

Odporúčané
7 nových filmov a seriálov, ktorých pozretie rozhodne stojí za to 7 nových filmov a seriálov, ktorých pozretie rozhodne stojí za to 23. októbra 2026 o 10:00

Na to však potrebovali kvalitnú detskú herečku, no v tomto filme žiadnu takú nenájdeš. Zdĺhavé kvílenie dievčatka pôsobí skôr otravne a až na finálovú scénu emočná línia absolútne vôbec nefunguje. Filmu by paradoxne prospelo, keby v ňom všetky ľudské postavy umreli, aby tak tvorcovia aspoň niečím prekvapili. 

Dychberúca a odzbrojujúca akcia

Zabudli sme totiž dodať, že filmu chýba v rámci príbehu akýkoľvek originálny nápad. Netýka sa to však akčných scén. Režisér Yamazaki v rámci nich prišiel s niekoľkými skvostnými zábermi. Z hľadiska postáv film tak trochu zachraňuje nováčik – profesor, ktorý sa chce Američanom pomstiť za zhodenie atómových bômb v Japonsku. Na zvyšok postáv a ich motivácie zabudneš asi tak päť minút po opustení sály. 

Niekoľkokrát ťa okrem zlých hereckých výkonov (najmä pri amerických postavách) a dialógov vyruší aj očividná absencia skriptárov, ktorí majú na starosti logické nadväzovanie scén.

Godzilla Minus Zero
Zdroj: Toho/Cinemax

Pri sledovaní si tak môžeš všimnúť, že v jednej scéne sa hlavná postava pozerá na druhú odzadu a v ďalšej k nej prichádza z opačnej strany. Divné bolo aj finále súboja Godzilly s druhou príšerou, po ktorom divákovi akosi tvorcovia zabudli oznámiť, ako vlastne dopadol (pochopíš, až keď film uvidíš).

Odporúčané
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor) Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor) 22. októbra 2026 o 7:00

Soundtrack bol so svojimi netradičnými tónmi – najmä hudobná téma druhej príšery bola inovatívna – pohlcujúci a nezvyčajný. Dopomáhalo to k veľkoleposti akčných scén. V momentoch, keď začali, som aspoň na chvíľu prestal ľutovať, že som išiel do kina. Spojenie ohlušujúcich zvukov a zobrazenia globálnej deštrukcie, ktorú za sebou príšery nechávajú, bolo odzbrojujúce.

Toto Japonci dokážu s Godzillou robiť 10x lepšie ako Hollywood

Japonskí tvorcovia dokážu oveľa lepšie sprostredkovať mieru katastrofy, rozsah zničenia a hrôzu z Godzilly, ktorá sa valí mestom. Pocit beznádeje postáv pri pohľade na ich silu sa rýchlo premietne aj do tváre divákov. Táto najsilnejšia zbraň filmu ho však nezachráni.

Godzilla Minus Zero
Zdroj: Toho/Cinemax

Godzilla Minus Zero je totiž nudný blockbuster. S výnimkou prvej a záverečnej polhodiny sa vo filme poriadne nič nedeje, akčných súbojov je tu bolestivo málo a Godzilla sa tu objaví dohromady tak na 10 až 15 minút. To je vo filme o Godzille nepochopiteľne málo.

Odporúčané
Saul sa prvýkrát ukáže zblízka. Dokument Tiché vody je príbehom o osobnej strate a hľadaní cesty ďalej Saul sa prvýkrát ukáže zblízka. Dokument Tiché vody je príbehom o osobnej strate a hľadaní cesty ďalej 16. októbra 2026 o 11:30

Film sa úplne vyhol humoru, no nepomohlo mu to intenzívne vygradovať napínavé a dramatické momenty, ktoré len vyšumeli do prázdna bez akejkoľvek emočnej sily. Oproti jednotke ide o rapídny pokles kvality v azda každom hodnotiacom aspekte vrátane kvality a množstva vizuálnych efektov – obzvlášť posledná scéna s jazdou na motorke by sa v takej kvalite v jednotke nemala šancu ani len ukázať.

Filmárom sa ešte podaril záver ako jeden z mála funkčných dramatických momentov. Pozitívom je aj autentické zobrazenie dobového Japonska, na ktoré je radosť sa pozerať v akomkoľvek médiu. Podarila sa aj hudba a dizajn príšer, no to je asi všetko a viac ako 5,5/10 filmu udeliť nemôžeme.

Godzilla Minus Zero
Zdroj: Toho/Cinemax
Odporúčané
Od vianočných rozprávokpo vojnové drámy. Čo si pozrieťv novembri na Netflixe, HBO Maxa ďalších platformách Od vianočných rozprávokpo vojnové drámy. Čo si pozrieťv novembri na Netflixe, HBO Maxa ďalších platformách 2. novembra 2026 o 11:24
Odporúčané
Katniss, Peeta a Haymitch opäť spolu. V prequely na Hunger Games uvidíš aj pôvodné trio Katniss, Peeta a Haymitch opäť spolu. V prequely na Hunger Games uvidíš aj pôvodné trio 29. októbra 2026 o 16:31
Odporúčané
Poznáme víťazný pár 6. série Love Islandu. Kto si odnáša lásku a rozprávkovú výhru? 💖 Poznáme víťazný pár 6. série Love Islandu. Kto si odnáša lásku a rozprávkovú výhru? 💖 2. novembra 2026 o 21:15
Odporučil by si článok ostatným?
1
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Toho/Cinemax
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FILMY A SERIÁLY FILMY A SERIÁLY
Odporúčame
Po smrti otca som si uvedomila, že ani vo vlastnej rodine nemám oporu. Keby nebolo dcéry, neviem...
Refresher Club
Po smrti otca som si uvedomila, že ani vo vlastnej rodine nemám oporu. Keby nebolo dcéry, neviem...
pred 2 hodinami
Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia
Sponzorovaný obsah
Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia
26. 10. 2026 13:35
1
31-ročná advokátka Klaudia chodí do väzníc aj na pitvy: Najväčší problém mám so žiarlivými manželkami klientov (Rozhovor)
Refresher Club
31-ročná advokátka Klaudia chodí do väzníc aj na pitvy: Najväčší problém mám so žiarlivými manželkami klientov (Rozhovor)
včera o 07:00
Logopédka Saška: Dieťa sa má naučiť rozprávať už doma, nie v škôlke. Rodičia však deti bombardujú ťažkými vetami (Rozhovor)
Refresher Club
Logopédka Saška: Dieťa sa má naučiť rozprávať už doma, nie v škôlke. Rodičia však deti bombardujú ťažkými vetami (Rozhovor)
dnes o 07:00
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
Sponzorovaný obsah
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
30. 10. 2026 11:00
Slováci ročne prestávkujú na nelegálnych stránkach vyše 300 miliónov eur. CEO DOXXbetu približuje zodpovedné hranie (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Slováci ročne prestávkujú na nelegálnych stránkach vyše 300 miliónov eur. CEO DOXXbetu približuje zodpovedné hranie (ROZHOVOR)
29. 10. 2026 11:10
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
pred 2 dňami
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
pred 2 dňami
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Spravodajstvo
Krimi Politika Polícia SR Európska únia
Viac
WhatsApp zavádza štyri zmeny. Správy si pripneš natrvalo a jednoduchšie nájdeš dôležité konverzácie
pred 32 minútami
Tragická smrť 24-ročného muža vo Zvolene: Polícia obvinila 72-ročného dôchodcu za otravu oxidom uhoľnatým
pred hodinou
Tarabova blízka spolupracovníčka zinkasovala na odmenách vyše 90-tisíc eur: Vyše 8-tisíc zobrala aj za pár dní práce
pred 2 hodinami

Viac z Filmy a seriály

Všetko
Dylan Sprouse prehovoril o zmluvách s Disney: „Za reprízy Zacka a Codyho mi prišiel šek na 5 centov.“
Dylan Sprouse prehovoril o zmluvách s Disney: „Za reprízy Zacka a Codyho mi prišiel šek na 5 centov.“
včera o 15:30
Poznáme víťazný pár 6. série Love Islandu. Kto si odnáša lásku a rozprávkovú výhru? 💖
Poznáme víťazný pár 6. série Love Islandu. Kto si odnáša lásku a rozprávkovú výhru? 💖
pred 3 dňami
Zomrel legendárny herec Patrick Stewart
Zomrel legendárny herec Patrick Stewart
29. 10. 2026 21:28
1
V telke nič nedávajú? Skús týchto 7 nových filmov a seriálov 📺
V telke nič nedávajú? Skús týchto 7 nových filmov a seriálov 📺
včera o 10:30
Katniss, Peeta a Haymitch opäť spolu. V prequely na Hunger Games uvidíš aj pôvodné trio
Katniss, Peeta a Haymitch opäť spolu. V prequely na Hunger Games uvidíš aj pôvodné trio
29. 10. 2026 16:31
Takto vyzerajú halloweenske tekvice našich followerov 🎃 Ktorá sa ti páči najviac?
Takto vyzerajú halloweenske tekvice našich followerov 🎃 Ktorá sa ti páči najviac?
31. 10. 2026 10:00
Viac z Zdravie Všetko
Prvá transplantácia oboch rúka ramien na svete. Muž môžepo 23 rokoch objať svoje dcéry
Prvá transplantácia oboch rúka ramien na svete. Muž môžepo 23 rokoch objať svoje dcéry
29. 10. 2026 15:22
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
22. 10. 2026 10:00
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
včera o 14:00
Viac z Filmy a seriály Všetko
Dylan Sprouse prehovoril o zmluvách s Disney: „Za reprízy Zacka a Codyho mi prišiel šek na 5 centov.“
Dylan Sprouse prehovoril o zmluvách s Disney: „Za reprízy Zacka a Codyho mi prišiel šek na 5 centov.“
včera o 15:30
Poznáme víťazný pár 6. série Love Islandu. Kto si odnáša lásku a rozprávkovú výhru? 💖
pred 3 dňami
Zomrel legendárny herec Patrick Stewart
29. 10. 2026 21:28
1
Viac z Silné príbehy Všetko
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
Refresher Club
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
21. 10. 2026 13:31
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
24. 7. 2026 7:00
Thajka Naam o živote na Slovensku: „Slováci sa málo usmievajú“
14. 9. 2026 18:13

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Komik Russel Brand je vinný zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia
Osobnosti
pred 20 minútami
Komik Russel Brand je vinný zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia
pred 20 minútami
Komik Russel Brand je vinný zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia
Met Gala 2027 má novú tému. „extraORDINARY“ môže priniesť na červený koberec džínsy a oversized tričká
Met Gala 2027 má novú tému. „extraORDINARY“ môže priniesť na červený koberec džínsy a oversized tričká
pred hodinou
Pápež sa stretol s Bobom Dylanom. Podali si ruky
Pápež sa stretol s Bobom Dylanom. Podali si ruky
pred 2 hodinami
Zomrela známa babička Blue Grandma ❤️‍🩹
Zomrela známa babička Blue Grandma ❤️‍🩹
pred 2 hodinami
Najlepšie adventné kalendáre pre dospelých: Namiesto čokolády ťa čakajú erotické hračky, obľúbená skincare či LEGO®
Najlepšie adventné kalendáre pre dospelých: Namiesto čokolády ťa čakajú erotické hračky, obľúbená skincare či LEGO®
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
pred 2 dňami
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
včera o 08:10
31-ročná advokátka Klaudia chodí do väzníc aj na pitvy: Najväčší problém mám so žiarlivými manželkami klientov (Rozhovor)
Refresher Club
31-ročná advokátka Klaudia chodí do väzníc aj na pitvy: Najväčší problém mám so žiarlivými manželkami klientov (Rozhovor)
včera o 07:00
Tieto známe osobnosti nás opustili v roku 2026 🕊️
Tieto známe osobnosti nás opustili v roku 2026 🕊️
1. 11. 2026 9:30
Bola som v bratislavskom hoteli na dohodnutom sexuálnom stretnutí. Deje sa to tam vraj bežne
Refresher Club
Bola som v bratislavskom hoteli na dohodnutom sexuálnom stretnutí. Deje sa to tam vraj bežne
11. 4. 2026 13:30
1
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
pred 2 dňami
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
1. 11. 2026 7:00
Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna
Refresher Club
Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna
29. 10. 2026 8:55
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
včera o 08:10
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
pred 2 dňami
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05