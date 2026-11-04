Najkrajšie vianočné darčeky? To sú chvíle, keď sme spolu

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Vianoce majú zvláštne kúzlo, kedy sa zrazu aj obyčajná chvíľa mení na spomienku, ku ktorej sa budeme radi vracať.
Stačí drobné prekvapenie, trochu zvedavosti a rodina pokope. Práve o tom sú tohtoročné Vianoce s TIPOSom.
Poznáte ten okamih, keď sa v obývačke zrazu všetko na chvíľu zastaví? Niekto prinesie žreb, ostatní sa začnú usmievať, nakláňajú sa bližšie a každý chce vidieť, čo sa ukrýva pod zotretým políčkom. Objaví sa napätie, zvedavé pohľady, malé žartíky aj povzbudzovanie. A hoci nikto netuší, ako sa to celé skončí, jedno je isté: v tej chvíli sú všetci spolu.
Práve takúto atmosféru prináša vianočná televízna kampaň TIPOSu. Pripomína, že Vianoce nie sú iba o darčekoch starostlivo zabalených pod stromčekom, ale najmä o ľuďoch, s ktorými ich rozbaľujeme. O spoločnom smiechu, očakávaní a radosti z maličkostí. A keď sa do tejto sviatočnej chvíle pridá aj hokejista Juraj Slafkovský, známa tvár vianočných kampaní TIPOSu, o milé prekvapenie je postarané.
Vianočné prekvapenia, ktoré patria k sviatkom
Súčasťou sviatočnej ponuky je Vianočná lotéria za 10 eur s hlavnou výhrou 200 000 eur. Navyše sa s ňou spája súťaž Druhá šanca, v ktorej možno vyhrať až 10-krát 10 000 eur. Zaregistrovať možno každý žreb Vianočnej lotérie, výherný aj nevýherný, do 5. januára 2027. Žrebovanie sa uskutoční 6. januára 2027 na tipostv.sk
Vianočnú náladu dopĺňa aj Adventný kalendár za 20 eur s hlavnou výhrou 250 000 eur. Každý jeho žreb je výherný a políčka možno zotierať postupne alebo odhaliť celý kalendár naraz. Vianočné zvončeky za 5 eur ponúkajú hlavnú výhru 5 000 eur, ktorú možno vyhrať až 200-krát, a Vianoční škriatkovia za 2 eurá prinášajú šancu na hlavnú výhru 2 000 eur.
Možno práve žreb bude tým malým darčekom, pri ktorom sa všetci na chvíľu stretnú, zasmejú a začnú si navzájom držať palce. Pretože niekedy je najkrajším prekvapením jednoducho to, že máme koho objať a s kým sa tešiť.
Objavte vianočnú kolekciu na tipos.sk/vianoce alebo na predajných miestach TIPOSu.