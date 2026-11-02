Erika o tom, aké je to byť nevlastnou mamou: „Si rodina, a zároveň nie si. Rešpektujem, že vážne veci riešia rodičia“

Erika pozná kombinovanú rodinu z oboch strán. Je nevlastnou mamou a jej dcéra má tiež nevlastnú mamu. Slovo „macocha“ v nej vyvoláva hrôzu, preto o sebe hovorí ako o bonusovej mame.
Slová ako „macocha“ a „otčim“ podľa Eriky v ľuďoch dodnes vyvolávajú hrôzu. Myslí si, že zlú povesť im nedali len rozprávky. Prispela k nej aj doba, keď sa rozvody démonizovali. „Ľudí vystrašili hroznými macochami, ktoré neznášali svoje nevlastné deti,“ hovorí pre Refresher. Ani označenie „nevlastný rodič“ podľa nej nie je najšťastnejšie.
„Sama seba považujem za bonusového rodiča. Som niečo navyše, čo môže človek v živote mať. Aj o malom hovorím ako o mojom bonusovom synovi. Je to balíček, ktorý som dostala spolu so vzťahom, do ktorého som vstúpila.“
- Ako zoznámili deti z dvoch rodín tak, aby ich do ničoho nenútili.
- Čo smie ako nevlastná mama a kedy musí urobiť krok späť.
- Prečo počas víkendov u otca nevolá vlastnej dcére.
- Čo jej pomáha, keď ju niečo v kombinovanej rodine zabolí.
Podľa nej by kombinovaným rodinám pomohlo, keby sa zmenil celý slovník. „Človek sa potom cíti ako náhrada. My však nie sme náhrada. Sme len dvaja ľudia, ktorí sa do seba zamilovali a snažia sa spolu žiť, hoci z minulosti majú dieťa.“
Páčia sa ti články o rodinných vzťahoch? Prečítaj si o Filipovi, ktorý si v 19-tich založil rodinu, či o Karolovi, ktorý za deťmi cestuje 14 hodín a vidí ich len 50 minút. Radi by sme ti pripomenuli, že kvalitný obsah môžeme robiť iba vďaka členom Refresher Clubu. Pridaj sa k nim aj ty a získaj prístup k desiatkam zaujímavých článkov.
Otvorene od prvej správy
Erika a jej partner sa spoznali na Tinderi. Obaja mali v profile napísané, že majú dieťa z predchádzajúceho vzťahu.
Reakciu žien, ktoré partnera kedysi ghostli, Erika sčasti chápe. Žena bez vlastných detí si podľa nej v tejto úlohe môže klásť ťažké otázky. „Človek, ktorého milujete, má dieťa s niekým iným. Môžete si povedať: ‚Toto zažil s inou ženou. Mám ja v jeho živote vôbec miesto?‘“
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako zoznámili deti z dvoch rodín tak, aby ich do ničoho nenútili.
- Čo smie ako nevlastná mama a kedy musí urobiť krok späť.
- Prečo počas víkendov u otca nevolá vlastnej dcére.
- Čo jej pomáha, keď ju niečo v kombinovanej rodine zabolí.