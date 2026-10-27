Zdroj: TV MARKÍZA
Zdroj: TV MARKÍZA
Zdroj: TV MARKÍZA
Zdroj: TV MARKÍZA
Zdroj: TV MARKÍZA
Zdroj: TV MARKÍZA
Zdroj: TV MARKÍZA
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Prečo nás tak bavia reality šou? Hádky, nečakané zvraty aj vzťahy, ktoré sledujeme, akoby išlo o našich kamarátov.
Psychologička Barbora Brzáková Krelová z @ksebesk vysvetľuje, prečo nás priťahujú cudzie životy, prečo si k účastníkom vytvárame sympatie či antipatie a čo sa deje v našom mozgu, keď netrpezlivo čakáme na ďalšiu epizódu.
Celý článok nájdeš na webe. Link je v BIO.
Zdroj 📸: Voyo/TV Nova /Markíza
#refreshersk #realityshow #loveisland