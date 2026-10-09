Influencer Peťo Lackovič: „Babke trvalo pol roka, kým uverila, že sa jej nesmejú. Drakarys si hovorí už aj sama pre seba“

Pred pár rokmi bol robotníkom, ktorý nemal skoro žiadny voľný čas. No vtipné videá s babkou Helenkou ho dostali na vrchol slovenského internetu – ktorý ho teraz živí.
Keď sa povie slovo „dracarys“, pravdepodobne si nepredstavíš len kráľovnú Daenerys z Game of Thrones, ale aj inú „queen“ – babku Helenku, ktorá s touto hláškou valcuje slovenský internet.
O jej slávu sa postaral 28-ročný vnuk Peter Lackovič, ktorý na svojom Instagrame (kde ho sleduje viac než 117-tisíc ľudí) zdieľa autentické zábavné videá so svojou rodinou. Prvý internetový boom zažil na TikToku v roku 2022, kedy nazbieral 30-tisíc sledujúcich. No jeho najväčší hype prišiel v roku 2025.
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Z Peťa, obyčajného chalana, ktorý robil manuálnu robotu, sa vďaka jeho kreativite a autentickej tvorbe stal influencer zabávajúci celý slovenský internet. Okrem toho sa pripravuje na otvorenie troch gastroprevádzok a čoskoro privíta so svojou ženou prvé dieťatko.
V nasledujúcich vetách ti Peťo prezradí, ako prvýkrát reagovala Helenka na svoju slávu, ako sa mu darí držať engagement, či bude aj svoje bábo dávať do videí, akú jednu základnú vlastnosť by mal mať každý influencer a prečo sa rozhodol prejsť do gastra, napriek tomu, že to obnáša isté riziko.
Jeho babka si myslela, že si z nej ľudia robia srandu
Peťovu babku si Slováci zamilovali okamžite – najmä vďaka jej trefným sarkastickým poznámkam v rôznych situáciách a autentickej osobnosti. No na začiatku si myslela, že je to inak.
„Myslela si, že si z nej ľudia robia len srandu a potrebovala minimálne tak pol roka uisťovania od cudzích ľudí, ktorí ju pravidelne stretávali u lekára, v obchode a podobne. Starší ľudia žijú v takej bubline a čísla na sociálnych sieťach im tak veľmi nehovoria, keďže im je to maximálne cudzie,“ vysvetľuje Peťo.
Ak boli negatívne reakcie, tak tie prichádzali hlavne od ľudí z rovnakej dediny alebo mierne vzdialenej rodiny: „Tu miestami už povedala, že už to robiť asi nebude, ale vždy neskôr zavolala, kedy natočíme ďalšie video, že kašlať na nich, nech ‚závidia‘, haha. Pretože tie pozitívne interakcie prichádzali čoraz častejšie.“
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„No a jedného dňa pri točení som babke povedal, že povedz ‚drakarys‘. A jej to tak sedelo a ľudia to majú tak radi. Už si to hovorí aj doma sama pre seba, keď ide variť,“ hovorí úsmevne.
Peťo má na svojej najradšej babke práve tú „uštipačnosť.“ No zato je veľmi obetavá pre svoju rodinu, aj keď je zrovna vtedy unavená.
„Ak jej zavoláš, že ju potrebuješ, tak príde síce s nadávkami, ale bude mať k tomu pribalenú aj štrúdľu a chlebíčky.“
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Peťo do svojich videí zapája okrem babky aj iných členov rodiny, vrátane jeho manželky Adi. Keďže teraz čakajú bábo, zaujímalo nás, aký má názor na ľudí, ktorí zdieľajú svoje deti na sociálnych sieťach.
„Točím videá o svojom živote a zapájam svoju rodinu viac, ako väčšina tvorcov na Slovensku. Určite sa objaví spolupráca na kočíky a detské veci, ale zároveň nechcem naše bábo zapájať viac, než uznám za vhodné. Moja rodina sa vie za seba rozhodnúť, že či chce byť na videu, ale bábo nie. Preto síce budú videá z môjho života naďalej, ale z pohľadu rodiča a nie vyslovene jeho,“ utvrdzuje.
Jeho videá sú vždy spontánne
Rýchle zábery, prestrihy, šialené uhly, funny momenty a hlášky sú faktory, bez ktorých by sa žiadne Peťove video nezaobišlo. „Moje videá sú takmer všetky spontánne. Jediné scenárové sú niektoré spolupráce, ktoré ich vyžadujú,“ objasňuje Peťo.
Avšak aby zvýšil engagement, potrebuje začať video tak, aby boli prvé sekundy čo najzaujímavejšie (volá sa to hook).
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„Občas sa v tom stratím a dávam do toho príliš seba a príliš obkecávania, čo sa následne odrazí aj na číslach. Nie vždy mi to vadí, keďže ak to aj tak niekto dopozerá, tak síce je to menej ľudí, ale ten vzťah s nimi sa o to viac prehlbuje,“ dodáva.
Peťo zdôrazňuje, že sebakritika pri influencingu je kľúčová. Odsudzuje kontroverziu, „wannabe drámy“, urážanie druhých ľudí a populizmus.
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Nepáčila sa mu predstava, že by robil manuálnu prácu do konca života
Peťo nám prezradil, že momentálne ho živí Instagram: „Predtým som robil vo fitku a bol som technik pre autoservis. Po práci som robil ešte trénera, čiže voľný čas vlastne neexistoval.“
Predstava, že by robil v dielni do konca života, sa mu nepáčila: „Ešte stále si dávam taký reality check, či sa mi naozaj nesníva. Donedávna som sa ešte trápil v dielni, pozeral na svojho kolegu, že má ešte dosť ďaleko do dôchodku a je raz taký starý ako ja.“
Teraz robím to, čo z celého srdiečka milujem. Som za to tak vďačný každý deň a ak číta toto niekto, kto je tu so mnou od začiatku tejto mojej cesty, tak ti úprimne ďakujem
Okrem Instagramu ho živia aj prevádzky, v ktorých je spolumajiteľ. Má burgráreň so smashmi a nedávno otvoril so svojím parťákom prevádzku Nonna’s Pasta, zameranú na cestoviny s prémiovými omáčkami „do ruky“. Čoskoro pribudne v Trnave ázijská reštaurácia Kiri.
O gastre sa však hovorí, že je to v podstate risky business. Prečo sa rozhodol ísť týmto smerom?
„Tohto som si bol vedomý už od začiatku a preto som nikdy nechcel ísť do takéhoto biznisu sám. Zarobil som si prvé peniaze z ‚influencingu‘, ale naliať to všetko do gastra mi neprišlo ako najlogickejšia investícia. Preto som sa spojil s ľuďmi, ktorí v tom majú investované roky svojho života,“ vysvetľuje.
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Čo najdôležitejšie ho naučila jeho kariéra?
Napriek úspechu zostáva Peťo pevne nohami na zemi a uvedomuje si, ako rýchlo sa môže karta obrátiť. Vďaka výchove aj nadobudnutým skúsenostiam sa nenechal strhnúť slávou, pretože vie, že záujem publika či algoritmy sociálnych sietí sa môžu kedykoľvek zmeniť.
„Dúfam, že dokážem vybudovať taký komfort, aby sme si vedeli tento život užiť čo najviac, keďže je krátky a máme ho len jeden. Vidíme sa na tvojej ‚For You page‘,“ odkazuje ti Peťo na záver.