Tereza Nvotová využila priestor na to, aby upozornila na stav slovenskej kultúry.
Slovenská režisérka Tereza Nvotová opäť potvrdila svoje miesto na česko-slovenskej filmovej scéne. Jej film Otec získal cenu Českej filmovej kritiky za najlepšiu réžiu filmu.
Pri preberaní ocenenia úspešná režisérka upozornila na to, že slobodná tvorba na Slovensku je v priamom ohrození. „Slovenský film a slovenská kultúra dnes už nie sú len ohrozené, sú v štádiu systematickej deštrukcie a to zo strany vlády Roberta Fica, ktorý sa mstí umelcom prostredníctvom ministerky kultúry za to, že od vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice sme stáli a stále stojíme na námestiach,“ povedala Nvotová.
Podľa nej ide o dôsledok politických tlakov a zasahovania štátu do kultúrneho života. „Keď slobodné umenie a slobodné médiá sa zakážu, je to krok ku koncu slobodnej spoločnosti. Jediným liekom je nebáť sa a nebyť ticho,“ vyhlásila.
Nvotová pripomenula, že filmy, ktoré tento rok mali premiéru, vrátane jej vlastného, ešte mohli vzniknúť vďaka podpore slobodného audiovizuálneho fondu. Dnes by však podľa jej slov podobný projekt už mohol naraziť na prekážky.
Celý jej prejav si môžeš pozrieť tu: