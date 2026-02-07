Otázka za milión. Do čoho sa najviac oplatí investovať v roku 2026?

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
Poradí ti analytik investičných trhov XTB, Matej Bajzík.
Toto by chcel vedieť každý. Je však nemožné povedať, čo bude v danom roku fungovať v investičnom svete najlepšie, lebo výkonnosť jednotlivých investícií ovplyvňuje množstvo nepredvídateľných faktorov.
Aj v tomto neistom svete máš však stále určité istoty. Napríklad to, že základ pre väčšinu investorov ostáva rovnaký: dlhodobo investovať prostredníctvom lacných, ľahko dostupných a diverzifikovaných možností má dobrú šancu na úspešné zhodnotenie. Reč je o akciových ETF fondoch, ktoré už určite poznáš.
„Ide o najlacnejší a najefektívnejší spôsob, ako dlhodobo a bezpečne zhodnocovať svoje peniaze bez stresu,” pripomína Matej Bajzík, analytik investičných trhov XTB.
ETF fondy kopírujú vývoj akciových indexov ako je americký S&P 500 alebo svetový MSCI World a historicky prinášajú v priemere výnosy okolo osem percent ročne. Tým spravidla s prehľadom prekonávajú infláciu.
Chceš sa do investovania ponoriť viac?
Pre aktívnych môže byť zaujímavý vývoj v sektore umelej inteligencie, kde sa v súčasnosti objavujú neustále nové firmy a technológie s potenciálom výrazného rastu. Zaujímavý tiež môže byť farmaceutický priemysel, kde sú obrovský boom napríklad lieky na chudnutie. Ak teda znesieš ako investor vyššiu mieru rizika, môže byť zaujímavé časť tvojho investičného portfólia smerovať do týchto tematických trendov.
Nech už sa rozhodneš pre čokoľvek, nezabudni. Kľúčom je stále rovnaké pravidlo, ktoré platilo v minulosti a bude platiť aj naďalej: diverzifikácia, disciplína a dlhodobý horizont. A taktiež je dôležité vedieť, kto ste vy s peniazmi.
Takže nevsaď všetko na jednu investíciu, drž sa svojho investičného plánu a pamätaj, že čím dlhší čas, tým vyššie šance na zisk a menšie riziko strát. Tak máš najlepšiu šancu stať sa úspešným investorom.