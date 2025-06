Jeff Bezos sa oženil s Lauren Sanchezovou. Prišlo veľa slávnych hostí, ale obyvatelia Benátok z toho neboli príliš nadšení.

Svadba Jeffa Bezosa, zakladateľa spoločnosti Amazon a jedného z najbohatších ľudí planéty, bola mimoriadne diskutovanou udalosťou minulého týždňa. V Benátkach sa stretli zvučné mená šoubiznisu a súkromné lietadlá prevážali Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Leonarda DiCapria, Ivanku Trump, Kylie, Kendall a Kris Jenner, Orlanda Blooma, Toma Bradyho, Salmu Hayek a Ushera.



Reakcia miestneho obyvateľstva na honosné radovánky však nebola úplne najlepšia, práve naopak. Svadobná oslava trvala celé tri dni - od štvrtka do soboty. Ľudia sa búrili a nepáčilo sa im, že bohatí ľudia využívajú ich mesto ako kulisu pre svoje súkromné večierky. Rozmiestnili preto po celých Benátkach posmešné figuríny v životnej veľkosti.

Zobraziť príspevok na Instagrame A post shared by The Washington Post (@washingtonpost)



Satirický projekt je zrejme dielom kolektívu Konn Artiss a je jednou z mnohých demonštrácií protestujúcich proti miliardárskej svadbe ako symbolu bezbrehej nerovnosti v bohatstve.



Okrem iného sa svadba mala pôvodne konať v centre Benátok, čo by však zneprístupnilo centrum mesta. Bezos bol preto nakoniec nútený presunúť svadbu o niečo ďalej od centra. Aktivistická skupina No Space for Bezos pohrozila, že kanály v okolí svadby zablokuje nafukovacími krokodílmi. Bezos požiadal hostí, aby novomanželom nedávali dary, ale namiesto toho prispeli na projekty zamerané na záchranu Benátok.