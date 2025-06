V hamburskej Barclays Aréne sa v sobotu večer konal turnaj Oktagon 73. Videli sme veteránov UFC, mladé talenty a boj o majstrovský opasok.

Bojová organizácia Oktagon MMA vyvesila svoju vlajku v ďalšom meste. Oktagon 73 v Hamburgu ponúkol 11 zápasov plných akcie, veľkolepých finišov a prekvapivých výsledkov. Boli sme svedkami veľkolepej športovej šou a dozvedeli sme sa meno nového šampióna. Pozrite sa spolu s nami na akciami nabitý turnaj.

Rýchly koniec a nový súper pre slovenskú legendu?

Prvý koniec večera prišiel už v úvodnom zápase. V ňom totálne dominoval Albánec Altin Zenuni, ktorý pri svojom profesionálnom debute v polovici prvého kola škrtol oveľa skúsenejšieho Slováka Tibora Balázsa.

Promotér Ondřej Novotný uviedol, že ho pasívny výkon slovenského bojovníka „nesmierne sklamal,“ tak uvidíme, či ešte niekedy dostane v organizácii šancu odčiniť trpkú porážku. Zenuni si užil zaslúžené ovácie a spomenul, že okrem ľahkej váhy by mohol súťažiť aj v pérovej váhe.

Na podujatí hájil slovenské farby Tomáš Cigánik, ktorý v troch kolách tesne knokautoval domáceho Ahmada Halimsona. Halimson mal lepší začiatok zápasu, ale Cigánik prebral opraty a nakoniec zvíťazil 2:1 na body. Pripísal si piate víťazstvo v rade a vyhlásil, že o niekoľko rokov bude šampiónom.

Zdroj: OKTAGON MMA

Návrat do oktagonu Vojto Barborík absolvoval proti Írovi Richiemu Smullenovi, ktorý má skúsenosti z organizácií ako Bellator a UFC. A teraz si zástupca dublinského Straight Blast Gym pripísal ďalší cenný skalp. Zatiaľ čo Barborík najprv uplatnil svoje boxerské schopnosti, Smullen odpovedal prenesením zápasu na zem, kde vyčerpanú slovenskú hviezdu v druhom kole zmlátil.

Smullen sa vyjadril, že tento rok by chcel opäť bojovať v Bratislave, kde by sa rád stretol s Ivanom Buchingerom. Barborík sa však s ním má stretnúť v odvete. Uvidíme teda, s čím organizácia príde.

Český reprezentant vyhral a požiadal o ťažký zápas

Marek Bartl, jediný Čech na karte, potvrdil pozíciu favorita a zastavil domáceho bojovníka Daniela Makina, ktorý nastúpil len dva dni pred zápasom. Bartl mal prvé kolo jasne na svojej strane a na začiatku druhého tvrdými údermi spôsobil Makinovi tržnú ranu pri nose. Nemec však krízu prekonal a po Bartlovej chybe sa dokonca ocitol vo výhodnej pozícii na zemi. Nakoniec však Bartl Nemca dostal do kimury a prinútil ho zápas odklepnúť.

Český bojovník potom požiadal o zápas s nemeckou hviezdou Christianom Jungwirthom, ktorý na výzvu reagoval potleskom v aréne. Zdá sa teda, že by sme sa mohli dočkať zápasu.

Zdroj: OKTAGON MMA

Poznáme nového šampióna

Zápas o titul v mušej váhe sa uskutočnil medzi silne favorizovaným Kazachom Žalgasom Žumagulovom a Gruzíncom a bývalým šampiónom Beno Adamiom, ktorému bol titul odobratý po tom, čo v piatok nesplnil váhový limit.

Celý zápas sa odvíjal podľa prakticky identického scenára. Všetkých päť kôl preukazoval Zhumagulov väčšiu aktivitu, presnosť a tvrdosť úderov, vďaka čomu sa pomaly, ale isto prepracoval k víťazstvu na body. Adamia sa síce držal v strede oktagonu a snažil sa útočiť, ale jeho snaha zlyhávala kvôli nedostatočnej dravosti a neochote riskovať vo chvíľach, keď bolo jasné, že nemá šancu svojho súpera prekonať. Po piatich kolách si tak Zhumagulov zaslúžene pripísal jednomyseľné víťazstvo na body a stal sa novým šampiónom mušej váhy.

Zdroj: OKTAGON MMA

Bláznivý obrat

Jeden zvrat nasledoval za druhým. To je stručná verzia zápasu Wahed Nazhand vs. Faridud Shokhnazarov. Rodák z Afganistanu Nazhand dominoval v prvom kole, ale v druhom kole schytal od Shokhnazarova tvrdú kombináciu, po ktorej padol k zemi a vyzeralo to, že uvidíme prekvapivé TKO. Nazhand to však nenechal len tak, ukázal obrovské srdce a svojho súpera dostal do kimura, po ktorom ho prinútil klepať.

Bojovník s afganskými koreňmi sa tak podpísal pod jeden z najpôsobivejších finišov večera. Ako však po zápase prezradil, po zasadení úderov prišiel o tri alebo štyri zuby a po zápase nemohol absolvovať víťazný rozhovor.

Zdroj: OKTAGON MMA

Medzi Jonasom Mågårdom a Farbodom Nezhadom to pred zápasom poriadne vrelo, paradoxne však obaja vstúpili do zápasu skôr opatrne. Ani jeden z nich nechcel urobiť chybu. Nezhad sa snažil zatlačiť Mågårda do siete, ale ten dokázal byť aktívnejší ako jeho súper a získal body v prvom aj druhom kole.

V poslednom kole Dán zasiahol svojho súpera kopom medzi nohy, čím zápas na päť minút prerušil. Zdalo sa, že Nezhad nebude môcť pokračovať v zápase, ale nakoniec sa rozhodol bojovať ďalej. Zápas sa mu však nepodarilo zvrátiť. Mågård pritlačil, zasadil viac úderov a na konci tretieho kola už nemohlo byť pochýb o tom, že zvíťazí na body.

Súboj veteránov UFC

Veteráni UFC Niklas Stolze a Jessin Ayari udávali v klietke trochu väčšie tempo. Stolze ovládol z hľadiska bodovania vzrušujúce prvé kolo, ale v druhom Ayari nasadil súperovi nekompromisné škrtenie, z ktorého nebolo úniku, a prinútil ho klepať. Pre Ayariho je to pravdepodobne najväčší skalp na pôde Oktagonu.

Zdroj: OKTAGON MMA

Expresné TKO a súboj obrov

Za zvukov kultovej hudby Mortal Kombat vkročil do klietky "brazílsky Sub-Zero" Joilton Lutterbach, aby si zmeral sily so svojím krajanom a bývalým šampiónom Kaikom Britom. Ten vo svojom poslednom zápase padol v prvom kole a teraz rovnako rýchlo zvíťazil. Brito zasiahol Lutterbacha tvrdým hákom, po ktorom nasledovalo koleno a potom salva úderov na zemi. V tom momente musel zasiahnuť rozhodca, aby zastavil zápas v prospech Brita. Brito oslavoval veľkolepý knokaut už po 94 sekundách.

Na karte nechýbali ani ťažkotonážnici. Takmer dvojmetrový Adam Palasz čelil Kasi Arasovi, ktorý vo svojom prvom zápase v organizácii predviedol to najlepšie, čo mohol. Napriek výraznej výškovej nevýhode sa Aras dokázal presadiť a poľského obra poslal k zemi jedným granátom. Tam sa do svojho ležiaceho súpera pustil plnou silou a po niekoľkých úderoch slávil exhibičné TKO. Pri svojom debute v oktagone si Aras hneď urobil veľmi slušné meno a hneď po zápase si nárokoval na titulovú šancu.

Zdroj: OKTAGON MMA

Hala vypískala, potom v šoku zmĺkla

Do konca turnaja bola celá aréna na nohách. Christian Eckerlin vstúpil do klietky za mohutnej podpory domáceho publika, zatiaľ čo Robert Pukač čelil bučaniu. Slováka, ktorý v posledných zápasoch predvádza jeden senzačný výkon za druhým, to však viditeľne nerozhodilo. Možno práve naopak.

Eckerlin vstúpil do zápasu sebavedomo a prvé kolo strhol na svoju stranu, no Pukač v druhom kole ustál pozičnú vojnu a tretie kolo prinieslo ohromujúci finiš, po ktorom hala takmer onemela. Pukač rozkolísal nemeckú hviezdu pri plote tvrdými údermi, ktoré poslali Eckerlina na kolená, a slovenský bojovník ho ukončil zničujúcou záverečnou kombináciou.

Tento skalp znamená pre Pukača ďalšie obrovské víťazstvo, ktorým predĺžil svoju sériu víťazstiev na štyri v rade. „Bolo to oveľa ťažšie, ako som si myslel. Ani neviem povedať, ako veľmi si Eckerlina vážim. Viem, že na mňa bučíte, ale mne to nevadí. Cítim sa tu ako doma,“ povedal víťaz, ktorý následne ukázal na Patrika Kinzla ako svojho ďalšieho súpera.