Inšpirovali sa Poslednou večerou.

Maturanti z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch zrejme ani neplánovali zaujať. Už dnes však o ich originálnom motíve maturitného tabla počuli ľudia v každom kúte Slovenska. Namiesto bežných autoportrétov, otrepaných grafík a lacných prevedení si zvolili netradičný koncept - zinscenovali slávnu Poslednú večeru od Leonarda Da Vinciho, pričom v úlohách apoštolov sa objavili samotní študenti.

Ich nápad si rýchlo získal pozornosť okoloidúcich aj sociálnych sietí. Študentom sa podarilo spojiť kreativitu, zmysel pre humor a dôvtip a zároveň vytvoriť symbolickú rozlúčku s jednou životnou etapou.

Zdroj: Facebook / Zdeněk Michalov

Reakcie verejnosti sa však rýchlo rozdelili do dvoch táborov. Kým jedni v tom vidia nevhodný nápad - „Myslím, že to je nevhodné“ či „Vôbec to nie je pekné ani vhodné!“, iní naopak oceňujú nápaditosť a spoločné úsilie študentov: „Waw, tak zaujímavé a chválim aj pani učiteľku...“, alebo „Každý súdny človek musí uznať, že je úžasné, že sa puberťáci na niečom zhodli a dali si záležať na stvárnení. Za mňa TOPKA“.

Objavili sa aj vtipné reakcie ako: „Ako Posledná večera? Však ich tam je viac a taniere majú bez jedla“. Jedno je isté - toto tablo nik neprehliadol.