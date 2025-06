V galérii Uffizi vo Florencii došlo k poškodeniu vzácneho umeleckého diela z 18. storočia. Turista, ktorý sa snažil urobiť selfie a napodobniť pózu na obraze, stratil rovnováhu a narazil do portrétu toskánskeho princa Ferdinanda de’ Medici z roku 1712, informuje o tom portál Guardian.

Výsledkom je výrazné poškodenie obrazu, ktorý musel byť okamžite stiahnutý z výstavy. Plátno sa pretrhlo a výstava, na ktorej sa dielo nachádzalo, musela byť dočasne uzavretá.

🚨 Uffizi Gallery, Florence - Italy 🇮🇹



A tourist stumbled and crashed into a 1690 painting of Ferdinando de’ Medici by Nicoletto, damaging the artwork



He was trying to imitate the pose of the subject



The gallery’s director, exasperated, declared: “Enough with the selfies!” pic.twitter.com/chd3McrIce