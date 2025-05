Lidl odštartoval grilovaciu sezónu s futbalovou hviezdou Jurajom Kuckom. Na evente griloval po boku uznávaného šéfkuchára

Tieto produkty nemôžu na žiadnej grilovačke chýbať.

Keď sa futbalový talent stretne s kulinárskym majstrovstvom, výsledok nemôže byť iný ako zápas chutí, v ktorom zaboduje každé sústo. Juraj Kucka, bývalý reprezentant Slovenska, si obliekol zásteru namiesto dresu a v kuchyni reštaurácie Meridiana v Bojniciach sa postavil ku grilu po boku uznávaného šéfkuchára Marcela Ihnačáka.

Dvojica vytvorila chutné letné menu aj za použitia produktov privátnej značky Grill&Fun od Lidl – oficiálneho národného sponzora slovenskej futbalovej reprezentácie vrátane výberu do 21 rokov.

„Ako už teraz bývalý profesionálny futbalista viem, že pre úspech sú veľmi dôležití aj ľudia okolo mňa. To isté platí aj pri grilovaní. Aby mala grilovačka úroveň, treba mať okolo seba priateľov a kvalitné suroviny. Na toto som si vždy potrpel a teraz na to budem mať viac času, takže si to budem užívať ešte viac,“ prezradil s úsmevom Juraj Kucka, ktorý si užíva futbalový dôchodok aj pri dobrom jedle.

Zdroj: lidl

Griluj ako šampión

Grill&Fun je odpoveďou diskontu na chute grilovacej sezóny. Či už ide o šťavnaté mäso, bezmäsité alternatívy, omáčky alebo snacky, značka prináša produkty, ktoré sú ako stvorené na domáce grilovanie, záhradné párty alebo sledovanie futbalových zápasov s priateľmi.

Navyše, ešte pred Majstrovstvami Európy do 21 rokov diskont mení nízke ceny na majstrovské. Môžeš sa tešiť na výnimočne výhodné ponuky naprieč celým sortimentom.

„Leto nám pomaly začalo a spolu s ním aj grilovačky. K dobrej grilovačke je potrebné mať jednoznačne kvalitné suroviny a samozrejme gril. Grilovať je možné aj na plynovom grile, no na uhlí bude jedlo viac voňať,“ povedal Marcel Ihnačák, ktorý spolu s Jurajom pripravil letný šalát s grilovaným tuniakom a jogurtovým dipom. Po všetky kvalitné a vždy čerstvé potraviny stačí zájsť do ktorejkoľvek predajne Lidl.

Zdroj: lidl

Kvalita a zábava za každého stavu

Grilovať je možné podľa šéfkuchára takmer čokoľvek, čo ľuďom chutí. Pri hovädzom mäse však odporúča zvoliť už vyzreté mäso, pretože ak nie je, výsledok nemusí byť podľa predstáv. Radí tiež zamerať sa na nápadité šaláty a dresingy.

„Výborné sú napríklad bylinkové salsy, kde sa zmiešajú rôzne druhy byliniek s kaparami a sardelkami, ktoré dochutíme olivovým olejom a vínnym octom. Mám rád aj jogurtové dresingy z hustých gréckych jogurtov. Jednou z najdôležitejších ingrediencií pri varení a grilovaní je podľa mňa extra panenský olivový olej,“ dodal M. Ihnačák.

Zdroj: Lidl

Privátna značka Grill&Fun reflektuje hlavné hodnoty, ktoré obľúbený reťazec dlhodobo prináša slovenským domácnostiam – čerstvosť, kvalitu a výhodnú cenu. Okrem toho Lidl ako hrdý partner slovenského futbalu pokračuje v podpore mládežníckych a reprezentačných tímov a vytvára aktivity, ktoré prepájajú šport, zábavu a všetky vekové kategórie.

Nech už plánuješ víkendovú grilovačku alebo večerné sledovanie zápasov na terase, produkty Grill&Fun sa postarajú o to, aby tvoja zostava na tanieri bola vždy hviezdna. Priprav si napríklad grilované kuracie krídla s petržlenovým pestom či iné chutné recepty, ktoré nájdeš na webe Kuchyne Lidla

. K dispozícii sú navyše aj recepty pre vegetariánov či vegánov. Futbalové emócie, spoločné chvíle a dobré jedlo – aj o tom je leto s Lidlom.