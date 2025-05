Madrid zatvára dvere turistickým bytom v centre.

Mesto Madrid prijalo nové pravidlá, ktoré výrazne obmedzia krátkodobé turistické prenájmy v historickom centre. Vyhláška zakazuje vydávať nové licencie na prenájom bytu turistom v domoch, kde žijú aj stáli obyvatelia. Cieľom opatrenia je zmierniť tlak na dostupné bývanie pre miestnych a znížiť konflikty medzi turistami a rezidentmi, informuje Denník N.

Konzervatívne vedenie radnice, ktoré riadi Ľudová strana, tvrdí, že nechce úplne zrušiť tento druh biznisu, ale usmerniť ho do samostatných budov určených výlučne na turistické ubytovanie. Podľa mesta by sa tak uvoľnili byty pre domácich a stabilizovala by sa situácia v obytných štvrtiach.

Opozícia návrh kritizuje

Mimo centra zostanú podmienky miernejšie. Aj tam však platí, že byty na krátkodobý prenájom musia mať samostatný vchod a nachádzať sa na prízemí alebo prvom poschodí. Obyvatelia zmiešaných domov tak nemusia zdieľať spoločné priestory s turistami.

Regulácia však vyvolala aj kritiku. Ľavicová opozícia ju označila za „bezzubú“ a nedostatočnú. Nepáči sa im, že opatrenia sa líšia v závislosti od mestskej časti, čo podľa nich vytvára nespravodlivé podmienky a slabé výsledky.

Podľa údajov agentúry Europa Press fungovalo minulý rok v Madride približne 16-tisíc bytov určených pre turistov, pričom menej ako 10 % z nich malo všetky potrebné povolenia.