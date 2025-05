Plánuješ cestovať vlakom po Európe? Táto krajina ťa za to štedro odmení

Ich ekologický program ti ušetrí desiatky eur.

Cestovanie vlakom je obľúbená forma dopravy medzi všetkými vekovými kategóriami. Medzinárodné vlaky ťa pohodlne prepravia z bodu A do bodu B. Vo vybraných vozňoch sa môžeš pohodlne aj vyspať a k dispozícii máš aj reštauráciu. Mnohí preto uprednostňujú tento spôsob prepravy pred road tripom a dlhé cesty vlakom sú stále obľúbenejšie.

Dánsko je jednou z najekologickejších krajín Európy a potrpí si na udržateľné spôsoby dopravy. V Kodani sa domáci presúvajú predovšetkým na bicykli a ekologické návyky chcú predstavitelia mesta vybudovať aj u návštevníkov zo zahraničia.

Zaujímavé benefity si pripravili pre všetkých návštevníkov, ktorí do hlavného mesta pricestujú vlakom. Ako informuje portál TimeOut, výhody budú platiť pre všetkých, ktorí touto formou dopravy pricestujú v období od 17. júna do 17. augusta.

Výhody ti ušetria desiatky eur

Návštevníci si budú môcť v rámci programu CopenPay uplatniť rôzne odmeny. Zahŕňa to prehliadky mesta, hodiny yogy a prenájom bicyklov zdarma. Navyše dostanú zľavu na vstup do najznámejších turistických miest, ako je Národná galéria a The Urban Garden.

„Cestovný ruch sa musí posunúť z pozície environmentálnej záťaže na silu pozitívnej zmeny. Našťastie je medzi turistami veľká ochota pozitívne prispieť destináciám, ktoré navštívia. Prostredníctvom CopenPay sa snažíme zvýšiť povedomie o vplyve návštevníkov na mesto. Zároveň poskytujeme turistom jednoduchý a lokálne založený spôsob, ako prispieť nášmu mestu. Dúfame, že od nás domov odídu zodpovednejší a budú sa tak správať aj na svojich ďalších cestách,“ povedal zakladateľ organizácie Wonderful Copenhagen, Søren Tegen Pedersen.