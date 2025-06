Trendy v pánskych účesoch a strihoch, ktoré budú dominovať v lete 2025

Priprav sa na leto s tým najviac fresh účesom.

Rovnako ako oblečenie či módne doplnky, aj účesy podliehajú aktuálnym módnym trendom. Ak chceš byť toto leto in, stav na fresh účes a styling brady, ktorý bude dominovať nadchádzajúcim mesiacom. Horúcich trendov medzi pánskymi strihmi je viac než dosť, no nie každý sa v nich dokáže orientovať a len málokto má odvahu so svojím účesom experimentovať.

Aby sme ťa inšpirovali, dodali ti odvahu a zároveň ušetrili čas, vybrali sme pre teba niekoľko fresh strihov, s ktorými rozhodne neurobíš krok vedľa. Vyberú si aj tí, ktorí nechcú stráviť pol hodiny pred zrkadlom a preferujú minimálnu starostlivosť.

1. Buzz cut

Čistý, jednoduchý a nadčasový. Presne taký je účes typu buzz cut, ktorý spočíva v ostrihaní vlasov veľmi nakrátko po celej hlave, inak povedané na ježka. Ide o jeden z najjednoduchších strihov, keďže vlasy sa zvyčajne holia strojčekom nastaveným na rovnakú dĺžku po celej pokožke hlavy. Výsledkom je čistý a hladký vzhľad.

Výhodou je, že buzz cut si vyžaduje len minimálnu údržbu, na ktorú nepotrebuješ množstvo stylingových produktov. Buzz cut je ideálny pre mužov, ktorí preferujú jednoduchosť a eleganciu. Ak často cvičíš, vedieš rušný život alebo iba uprednostňuješ minimalistický look bez potreby stylingu, buzz cut je perfektnou voľbou.

2. Tapered Beard

Ak máš bradu a chceš dosiahnuť jednotný look s krátkymi vlasmi, stav na strih typu tapered beard. Ten by sa dal charakterizovať ako elegantný kompromis medzi plnou bradou a hladko oholenou tvárou, vďaka čomu pôsobí celý vzhľad harmonicky a vyvážene.

Pri tomto strihu sa brada postupne zužuje smerom k spánkom. Na lícach a v hornej časti brady sa vlasové línie jemne prelievajú do pokožky bez ostrých prechodov, čo vytvára prirodzený a uhladený efekt. Brada zostáva plnšia v oblasti brady a čeľuste, zatiaľ čo v okolí spánkov a uší je kratšia a menej výrazná.









Pri tomto strihu sa brada postupne zužuje smerom k spánkom. Na lícach a v hornej časti brady sa vlasové línie jemne prelievajú do pokožky bez ostrých prechodov, čo vytvára prirodzený a uhladený efekt. Brada zostáva plnšia v oblasti brady a čeľuste, zatiaľ čo v okolí spánkov a uší je kratšia a menej výrazná.

Multifunkčný zastrihávač na hrudník, vlasy, fúzy, chrbát, intímne partie, podpazušie, nohy a dokonca aj nos a uši obsahuje viac než 18 stylingových doplnkov a nadstavcov. Ergonomicky tvarovaný strojček ti umožní prepínať medzi profesionálnou úpravou na tvári a brady pomocou čepele ProBlade, ochranou citlivých oblastí tela pomocou technológie SkinGuard a zdokonaľovaním línií na tvári a krku bez podráždenia pokožky pomocou novej hlavice PrecisionShave.

3. Broccoli cut

Účes, ktorý by niekto mohol nazvať aj vtáčím hniezdom, sa v poslednej dobe teší veľkej obľube, a to najmä v gen Z. Ak túžiš po účese, ktorý kombinuje uvoľnenosť s modernou eleganciou, tento strih si zamiluješ. Priprav sa však na pravidelný styling. Tento strih je totiž neúprosný a uležané vlasy ti ráno neodpustí.

Základom účesu sú prirodzené kučery alebo jemné vlny, ktoré dodávajú účesu pohyb a textúru. Strih charakterizuje výrazný objem vlasov v prednej časti a kratšie vlasy po stranách a vzadu. Tento kontrast vytvára dynamický a svieži vzhľad, ktorý okamžite pritiahne pozornosť. Ak tvoje vlasy nie sú prirodzene kučeravé, podobný efekt dosiahneš pomocou trvalej.

4. Strnisko

Mierne zanedbaný, no zároveň sofistikovaný sexi look nikdy nevyjde z módy. Drsné strnisko je štýlové, pretože kombinuje ležérnosť a eleganciu v tej najpríťažlivejšej forme. Keď sa oň budeš pravidelne starať, nemusíš sa báť, že by si vyzeral príliš zanedbane.

Je dôležité udržiavať správnu dĺžku brady, aby nevyzerala rozstrapatene. To zahŕňa pravidelné zastrihávanie strniskom, úpravu okrajov kvalitným holiacim strojčekom a ak si občas dopraješ peeling, s veľkou pravdepodobnosťou predídeš aj zarastaniu chĺpkov.

Zdroj: Braun

5. Baby mullet

Klasický mullet nie je pre teba, no tento retro strih ťa stále láka? V tom prípade môžeš vyskúšať verziu zvanú baby mullet. Ide o modernejšiu verziu klasického mullet strihu, ktorá je jemnejšia a menej výrazná. Tento strih stále zachováva základný charakter mulletu – teda krátke boky a dlhšiu zadnú časť, ale vlasy na vrchu a zadnej strane sú zvyčajne kratšie a menej nápadné, čo mu dodáva sviežejší a jemnejší vzhľad.

Baby mullet je ideálny pre tých, ktorí chcú zachovať trochu retro štýlu, ale zároveň nechcú ísť do extrému. Je to super spôsob, ako vyskúšať tento trend bez toho, aby bol príliš agresívny alebo výrazný.

6. Hustá brada

Husté brady sú v súčasnosti veľmi trendy, a to najmä u mužov, ktorí preferujú výraznejší look. Tento štýl brady je obľúbený pre svoju hustotu a prirodzený, divoký vzhľad. V závislosti od dĺžky a textúry vlasov môže byť brada hrubá, drôtovitá alebo vlnitá, čo jej dodáva jedinečný charakter.

Avšak, takýto strih si vyžaduje pravidelnú údržbu. Ak chceš, aby tvoja brada vyzerala vždy upravene, je dôležité o ňu starať sa rovnako ako o vlasy na hlave. To znamená pravidelné umývanie šampónom a používanie oleja na bradu, ktorý pomáha udržať ju jemnú a zdravú. Zvážiť by si mal aj investíciu do správneho hrebeňa ti tiež pomôže rovnomerne aplikovať produkt a udržiavať bradu v perfektnom tvare.

7. Beardstache

Ako názov napovedá, tento strih kombinuje výrazné fúziky a jemnú, decentne upravenú bradu. Výsledkom je kontrast, ktorý nie je možné prehliadnuť a ktorý zároveň nepôsobí nevkusne. Či už ideš po štylizovanom vzhľade alebo niečom trochu drsnejšom, beardstache dodá tvojej tvári výrazný a nezameniteľný look.

Ak chceš dosiahnuť dokonalý beardstache, nechaj fúzy rásť dlhšie a plnšie, pričom bradu zastrihni na strednú dĺžku. Použi kvalitný vosk alebo pomádu, aby si fúzy udržal v požadovanom tvare, a získal tak štruktúrovaný, štýlový výsledok.