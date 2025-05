20-ročná Kristína študuje veterinu a popri tom brigáduje v COOP Jednote: Flexibilná brigáda sa nehľadá ľahko

Kristína je dôkazom toho, že brigáda snov existuje.

Hľadáš brigádu, kde ťa šéf podrží, keď potrebuješ ísť v škole na skúšku? Kde si zarobíš na letný festival aj na dovolenku pri mori? Kristína, 20-ročná študentka veteriny, našla riešenie – už piaty rok brigáduje v COOP Jednote a popritom zvláda štúdium, cestovanie aj svoje zvieracie lásky.

Keď Kristína ako pätnásťročná začínala hľadať spôsob, ako si zarobiť prvé vlastné peniaze, narážala na klasický problém tínedžerov: „V pätnástich je ťažké nájsť brigádu, lebo často hľadajú napríklad ľudí za pokladňu, čo môžeš robiť až od osemnástich,“ vysvetľuje dnes už vysokoškoláčka, ktorá študuje prvý ročník veterinárnej hygieny a ekológie v Brne.

Inšpiráciu našla doma – jej mama je dlhoročná zamestnankyňa COOP Jednoty. „Keď sa ma mamina opýtala, či by som to chcela skúsiť, neváhala som. Bola to moja prvá skutočná brigáda,“ spomína Kristína.

Zdroj: COOP Jednota

Flexibilita je základ: Pracuj, kedy ti to najviac vyhovuje

Čo presvedčilo Kristínu, aby zostala verná jednej firme celých päť rokov, keď jej rovesníci menia prácu každú chvíľu? „Jednoznačne ten flexibilný čas! Keď študuješ, voľného času je veľmi málo. V COOP Jednote sa vždy vieme dohodnúť, kedy budem brigádovať, a zároveň mám dosť času na všetko, čo ma baví,“ zdôrazňuje kľúčový benefit.

Táto flexibilita je pre študentov na nezaplatenie. Kristína trávi dni od pondelka do štvrtka v Brne a na víkendy sa vracia domov do Šenkvíc. Brigáduje vo vedľajšej dedine Kaplna a najviac hodín odpracuje v lete, keď zastupuje dovolenkujúcich kolegov a zároveň si lepšie zarobí na vlastné letné plány.

Vibe check: Keď ťa zákazníci odmenia čokoládou

„Keďže ide o predajňu na dedine, je tam úplne iná atmosféra než v anonymných supermarketoch. Človek sa tam cíti ako doma a vždy sa teším na kolegov,“ opisuje Kristína pracovné zázemie.

„Zákazníci sú väčšinou tí istí, s mnohými sa poznáme osobne a keď sa po dlhšom čase objavím v predajni, donesú mi čokoládu alebo nanuk – to by sa mi v korporáte asi nestalo.“

A toto je najväčší fun-fact: Kristína občas využíva svoje veterinárne znalosti priamo v obchode. „Keď ma kolegyňa poprosí ostrihať jej zajacom pazúry alebo keď zákazník potrebuje poradiť s domácim zvieraťom, pomôžem. Za tieto mini-konzultácie nechcem nič, ale vždy dostanem nejakú sladkosť,“ smeje sa budúca veterinárka.

Zdroj: COOP Jednota

Work-life balance: 10 minút od domu a výplata bez výhovoriek

Ak si študent, nestojíš o strastiplné presúvanie sa mestskou dopravou na brigádu. Kristína to má vyriešené: „Do roboty je to len 10 minút autom. Keď som ešte nemala vodičský preukaz, brala ma mamina, teraz jazdím sama,“ vysvetľuje praktickú výhodu lokálnej brigády.

Zatiaľ čo jej spolužiaci nadávajú na brigády, kde im výplatu poslali neskoro alebo úplne zabudli vyplatiť, Kristína má istotu: „V COOP Jednote výplata príde na účet vždy načas – na to sa dá naozaj spoľahnúť.“

Leto podľa tvojich predstáv: Ako si splniť sny?

S peniazmi z brigády si Kristína môže dopriať všetko, čo má rada. „Toto leto plánujeme s kamošmi dovolenku pri mori,“ teší sa. Mimo cestovania investuje veľa času aj do svojich zvieracích miláčikov – najmä maďarskej vyžly menom Lia, ktorá si vyžaduje veľa pohybu.

Zároveň pomáha s výcvikom argentínskej dogy svojho strýka a doma má aj andulku.

„Ak porovnám plat v COOP Jednote s inými brigádami, čo som vyskúšala, som spokojná,“ priznáva otvorene. „Spokojnosť nie je len o peniazoch, je pre mňa dôležité aj to, aby som si rozumela s kolegami a mala čas na to, čo ma baví. A to som inde nenašla.“

Zdroj: COOP Jednota

Study hack: Ako zvládnuť školu a zarobiť?

Kristína študuje náročný odbor, no kombinácia štúdia a práce jej funguje prekvapivo dobre. „Keď ma učenie už úplne vyžmýka, práca v predajni je super spôsob, ako si prečistiť hlavu od anatomických nákresov a biochémie,“ vysvetľuje s úsmevom.

V budúcnosti plánuje uplatniť svoje veterinárne vzdelanie v praxi, no od svojej osvedčenej brigády zatiaľ odísť nechce. „Myslím, že sa to dá skĺbiť – vyhovuje mi stabilita, plus kolektív a zákazníci už sú ako druhá rodina – a to sa nedá zaplatiť žiadnou hodinovou sadzbou,“ uzatvára.

Go for it: Prečo skúsiť brigádu v COOP Jednote?

Flexibilný čas – vždy sa vieme dohodnúť, kedy budeš pracovať.

Rodinná atmosféra – na svojich kolegov sa môžeš vždy spoľahnúť.

Blízkosť – pravdepodobne máš COOP Jednotu bližšie k domovu, než si myslíš.

Finančná istota – výplata chodí načas, nie s mesačným oneskorením.

Praktické skúsenosti – komunikácia so zákazníkmi je zručnosť, ktorú využiješ v každej práci.

Dlhodobá perspektíva – možnosť zostať aj počas celého štúdia vďaka flexibilite.