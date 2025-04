Tieto virálne produkty sú game-changer v upratovaní. Za niektoré zaplatíš menej ako 5 eur

S týmito produktami ťa jarné upratovanie bude baviť.

Z prvých jarných slnečných lúčov sa tešíme azda všetci. Avšak len do momentu, kým nám slnko nezvýrazní neumyté okná, zaprášené poličky a fľakatú podlahu v obývačke. Ak sa aj ty práve pozeráš okolo seba a vravíš si, že tvoj byt by si zaslúžil jarný refresh, no predstava celodenného upratovania ťa úprimne desí, čítaj ďalej.

Ani my nie sme fanúšikmi zdĺhavého a neefektívneho upratovania. Ak existuje spôsob, ako si ho spríjemniť, musíme o ňom vedieť. V dnešnom článku ti preto predstavíme niekoľko virálnych (aj menej známych) produktov, ktoré sú absolútny game-changer.

Scrub Daddy

Začneme zľahka, a to s touto virálnou usmievavou hubkou, ktorá dokáže vyčistiť absolútne všetko. Jej najväčšou výsadou je, že vďaka materiálu FlexTexture mení tvrdosť podľa teploty vody. V studenej vode je špongia tvrdá a vhodná na odolné nečistoty, v teplej vode zmäkne a je maximálne savá. Navyše, špongiu Scrub Daddy môžeš čistiť aj v umývačke riadu.

Po virálnej špongii značka predstavila aj inovatívnu prachovku, ktorá vďaka špeciálnemu penovému materiálu priťahuje nečistoty bez ich rozptyľovania do vzduchu. Prachovka je vhodná na žalúzie, vetracie otvory, rámy, zábradlia či zrkadlá. Po použití ju stačí opláchnuť a neskôr ju môžeš opäť použiť.

Parný čistič KÄRCHER

Potrebuješ umyť okná, vyčistiť kachličky, škáry medzi obkladačkami či odstrániť vodný kameň? Tento praktický parný čistič sľubuje, že dokáže odstrániť až 99 % baktérií, škvŕn či vodného kameňa, a to bez použitia chemických čistiacich prostriedkov. Umývať s ním môžeš aj podlahu či povrchy v aute. Aby bola manipulácia vždy bezpečná, je čistič vybavený bezpečnostným ventilom.

Mop z mikrovlákna VILEDA Turbo 3 v 1

Aj ty sa pýtaš, čím môže byť špeciálny obyčajný mop, že sa z neho stane virálny produkt? Tento trojuholníkový mop so strapcami z mikrovlákna a teleskopickou tyčou umyje aj ťažko dostupné miesta, povrchy dokonalo vyčistí a odstráni až 99 % baktérií. Vďaka pedálu ho jednoducho vyžmýkaš a po upratovaní ho stačí hodiť do práčky, kde sa perfektne vyčistí.

Robotický vysávač

Tento šikovný pomocník ti jarné upratovanie neuľahčí – on ho urobí za teba. Kým ty su budeš vychutnávať kávu na slnkom zaliatom balkóne, on povysáva a poumýva podlahu v celom byte. Ak v tvojej domácnosti stále chýba robotický vysávač, teraz je ideálny čas na to, zakúpiť si ho. Xiaomi Robot Vacuum S20+ môžeš ovládať aj cez appku, iste ťa poteší funkcia odložené upratovanie či laserová navigácia, vďaka ktorej nebude narážať do prahov ani iných predmetov.

Elektrická rotačná kefa

O tejto kefe zrejme počul úplne každý, keďže je minimálne tak virálna ako Scrub Daddy. Hravo si poradí s usadeninami v kúpeľni aj v kuchyni a široká škála nadstavcov by pohladila aj srdce Monicy Geller. Keďže je kefa bezdrôtová, použiť ju môžeš aj na umytie auta či iné plochy ďaleko od elektrickej zástrčky.

Zázračná čistiaca ružová pasta Pink Stuff

Opäť tu máme dôkaz toho, že virálny produkt nemusí byť predražený ani nefunkčný. Táto fantastická ružová pasta stojí necelých 6 €, vydrží ti naozaj dlho a navyše skutočne funguje. Výrobca tvrdí, že ide o vegánsky produkt vyrobený z 99 % z prírodných surovín a bez pokusov na zvieratách. Zároveň tento produkt nie toxický pre prostredie a jeho zložky nie sú nebezpečné, takže ho môžeš využiť ako v kúpeľni, tak aj v kuchyni. Skvelo vyčistí sklo, riad, drezy, sporáky, grily, dlaždice, obklady, sprchy, záhradný nábytok, kov, hrdzu aj obuv.

Mop na okná LEIFHEIT

Daj zbohom nevzhľadným fľakom a šmuhám, ktoré zostávajú na oknách aj po tom, ako ich hodinu precízne umývaš. Namiesto obyčajnej handričky si na pomoc zober tento mikrovlákovný mop so stierkou, ktorý nezanecháva žiadne stopy. Využiť ho samozrejme môžeš aj na zrkadlá, kachličky či iné sklenené plochy.