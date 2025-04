Young Lions hľadá talentovaných kreatívcov zo Slovenska. Víťazi zabojujú s konkurenciou z celého sveta na prestížnom festivale

Ktoré tímy pôjdu reprezentovať Slovensko na svetoznámy festival Cannes Lions International Festival of Creativity?

Talenty do 30 rokov z oblasti reklamy, médií, PR a dizajnu opäť bojujú o miestenky na svetoznámy festival Cannes Lions International Festival of Creativity, ktorý sa uskutoční 16. – 20. júna 2025 vo francúzskom Cannes. Počas neho sa uskutoční medzinárodné kolo Young Lions Competitions, kde si víťazi z každej kategórie zmerajú sily v konkurencii z celého sveta.

Získajú tak prémiovú skúsenosť z prestížnej súťaže a šancu „vystreliť" svoju kariéru v reklamnom biznise. V aktuálnom ročníku súťaže bolo odovzdaných 83 súťažných prác, v šiestich kategóriách: Digital, PR, Media, Print, Film a Design.

Súťaž Young Lions je jedinečnou príležitosťou pre mladých kreatívcov, aby ukázali svoje nápady a talent. Má celkom sedem súťažných kategórií. Podmienky hovoria, že súťažiť môžu 2-členné tímy zložené z profesionálov a tvorcov z oblasti reklamy, marketingu, PR, umenia alebo dizajnu do 30 rokov.



Zadania sú tajné až do momentu ich zverejnenia a súťažné tímy majú čas 24 hodín (v kategórii FILM 48 hodín) na odovzdanie súťažnej práce. Tento formát simuluje reálne zadania z praxe a preveruje schopnosti súťažiacich pracovať pod tlakom aj v tíme.

Do súťaže sa tento rok zapojili aj Martin Honko a Denisou Fordinálovou, ktorí sú dlhé roky súčasťou Refresheru. Martin ako Head of Sales SK/CZ a Deniska ako Team Lead Social Media.

„Určite si to treba skúsiť v prípade, ak niekto hľadá príležitosť otestovať si svoje zručnosti. Osobne by som odporúčal nájsť si do dvojice niekoho, s kým sa vám dobre spolupracuje, lebo to je základ pokojného priebehu celého tvorivého procesu,“ povzbudzuje ostatných Martin Honko.

Finále sa uskutoční už 25. apríla

O tom, ktoré tímy postúpia ďalej, rozhoduje porota zložená z odborníkov v oblasti kreatívy, stratégie, digitálu a médií či PR.

Predseda poroty a Creative Director Ateliéru Pútnici Peter Rajčák zatiaľ k hodnoteniu prezradil toto: „Práce si práve pozerám v električke. A užívam si tú jazdu bez koľajníc, kde nič nie je opatrné, kde odvaha nezostala len povinným slajdom na workshopoch. Mladé levy nie sú opatrné. A vidno, že zjedli AI. Bon voyage!”

Práce, ktoré postúpia na shortlist budú zverejnené 23. apríla 2025. Veľké finále sa uskutoční 25. apríla 2025, kedy svoje nápady porote predpoludním na verejných prezentáciách osobne odprezentujú shortlistované tímy v kategóriách MEDIA, DIGITAL a PR. Popoludní porota opäť zasadne, aby mohla 25. apríla večer vyhlásiť víťazov a ocenených vo všetkých kategóriách.

Víťazný súťažný tím získava od organizátorov postup do medzinárodného kola súťaže Young Lions Competitons 2025 vrátane úhrady registračného poplatku a festival pas na najväčší reklamný sviatok roka – festival Cannes Lions. Počas celého pobytu organizátor súťaže zabezpečuje a pokrýva náklady na ubytovanie súťažných tímov.

Všetky práce hodnotí aj kmeňová porota. Zdroj: Young Lions

Členmi poroty sú aj zástupcovia partnerov súťaže, ktorí prebrali záštitu nad jednotlivými kategóriami a pripravili aj súťažné zadania a špecialisti na DIGITAL (Libor Toporcer, Invelity), MÉDIÁ (Andrej Matyáš, Mindshare) a PR (Soňa Lexmanová, SKPR Strategies).



Partnermi súťažných kategórii Young Lions Slovakia 2025 sú a v porote zasadnú:



📍kategória DESIGN - 365.bank - Tereza Molnár, Brand & Communications & CX Executive Director, Igor Fekiač, Brand Manager

📍kategória DIGITAL - Asociácia mediálnych agentúr (AMA) pre Liga pre seniorov - Lenka Krištofová, Account Director, Dentsu, Barbora Beljaková, Liga pre seniorov

📍kategória FILM - TV JOJ - Ivana Semjanová, marketingová riaditeľka TV JOJ, Bronislava Balášková, kreatívna producentka TV JOJ, tv dramaturgička, scenáristka

📍kategória MEDIA - Slovak Telekom - Ondro Mikuš, Sr.špecialista online marketingu / Online Marketing Sr. Specialist, Karina Maciková Kuzmiaková, Media strategy expert

📍kategória PR - Slovenská sporiteľňa - Marta Cesnaková, Corporate Communication Lead & Spokesperson, Ján Balaj, Marketing Communications Specialist

📍kategória PRINT - Tesco Slovensko - Michaela Lehotská, CSR manažérka, Mária Zerzanová, PR manažérka, Tesco Slovensko