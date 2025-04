Hudobník priznal, že strácať zrak je preňho veľmi náročné, a obzvlášť ho trápi, že činnosti, ktoré kedysi miloval, sa preňho stali nepredstaviteľnými.

Elton John sa v rozhovore pre Times of London podelil o svoje pocity a skúsenosti týkajúce sa ťažkostí so zrakom, ktoré ho v poslednej dobe postihli. Ešte v minulom roku sa vyjadril k následkom infekcie, ktorá spôsobila trvalé poškodenie jeho očí. Tento zdravotný problém mal dohru a vážne dôsledky. Sám Elton priznal, že ho to veľmi zasiahlo.

V piatkovom rozhovore 78-ročný spevák spomenul, ako jeho zrak ovplyvnil každodenný život. Hovoril o tom, ako sa viac nemôže pozerať na televíziu ani čítať, a čo je ešte horšie, nemôže sledovať svojich synov, ako hrajú futbal alebo rugby. Toto obdobie označil ako mimoriadne stresujúce, nakoľko bol zvyknutý sa do všetkého zapájať a „nasávať“ každý moment.

Napriek zložitej situácii nezabúda na vďačnosť

„Cítite emócie, ale musíte sa s tým naučiť žiť, pretože mám šťastie, že mám život, aký mám. Stále mám svoju úžasnú rodinu a ešte stále niečo vidím na ľavom oku,“ povedal Elton. „A keď si to uvedomíte, poviete si: 'Len do toho.'“ O hudobníkovi je známe, že si cení svoju rodinu – manžela Davida Furnisha a ich dvoch synov, 14-ročného Zacharyho a 12-ročného Elijaha.

V rozhovore pre ABC v decembri minulého roka sa Elton ešte viac rozpovedal o podrobnostiach očnej infekcie, ktorá mu spôsobila značné problémy. „Mal som infekciu v južnom Francúzsku. Už sú to štyri mesiace, čo nevidím, a moje ľavé oko nie je v najlepšom stave. Mám nádej, že sa to zlepší, ale momentálne som trochu uviaznutý. Môžem tu sedieť a robiť rozhovory, ale ísť do štúdia a nahrávať? Neviem. Nevidím texty.“

Pre speváka bolo náročné prijať fakt, že nemôže vykonávať veci, ktoré ho kedysi napĺňali, ako čítanie, sledovanie televízie či tvorba hudby. V tejto súvislosti tiež v decembri na premiére muzikálu The Devil Wears Prada: The Musical venoval veľkú pochvalu svojmu manželovi Davidovi, ktorý ho počas tejto náročnej doby nesmierne podporoval.

„Môj manžel bol mojou oporou, keďže som sa nemohol zúčastniť mnohých predstavení, pretože ako viete, stratil som zrak. Takže je pre mňa ťažké to vidieť, ale rád to aspoň počujem,“ povedal.