Na TikToku sa šíri nový trend s názvom Airport Theory. Ľudia v ňom testujú, či im trvá len 15 minút, kým prejdú všetkými bezpečnostnými kontrolami na letisku a dostanú sa k východu.

Virálne videá so stovkami tisícok až miliónmi zhliadnutí ukazujú jednotlivcov, ktorí sa pokúšajú splniť túto výzvu na rôznych letiskách po celom svete. Niektorým sa to podarilo a dokázali, že je možné prekĺznuť cez letisko v krátkom čase. Pozri si, ako sa im to podarilo:

A ďalší príklad:

Mali však šťastie, čo sa určite nedá povedať o iných. Nejeden pokus o splnenie tohto trendu sa končí zmeškaným lietadlom. A čo potom? Nový let ťa stojí ďalšie peniaze, pravdepodobne poriadnu pálku na poslednú chvíľu, nehovoriac o zbabraných plánoch a stratenom čase. Stojí toto riziko naozaj za jedno video na TikToku?









A ďalší smoliar:







Server TN.cz informoval, že vďaka obľúbenému trendu sa zvýšil počet vyhľadávaní otázky „Čo robiť, keď zmeškám let?“ na Google až o 70 percent.





Všeobecným odporúčaním je zvyčajne prísť na letisko aspoň dve hodiny pred časom odletu. To môže byť v mnohých prípadoch zbytočná rezerva, najmä ak letíš z menšieho letiska, o ktorom vieš, že nie je obsadené, a nemáš batožinu, ktorú by si musel odbavovať.

Na druhej strane, nikdy nevieš, čo sa môže stať aj na takomto letisku. A to ani nehovoríme o medzinárodných tepnách, ktorými denne prechádzajú desaťtisíce ľudí. Varujeme ťa, aby si tento trend neskúšal, mohlo by ťa to vyjsť draho.