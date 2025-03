Hudobník má svoju kariéru dokonale premyslenú a už teraz vie, kedy skončí.

Ed Sheeran bol hosťom v obľúbenej talkshow The Tonight Show Jimmyho Fellona. Porozprával o svojej tvorbe aj o plánoch na najbližšie obdobie. Svojich fanúšikov však príliš nepotešil. Po vydaní desiateho štúdiového albumu totiž plánuje ísť do speváckeho dôchodku.

Ako povedal moderátorovi, svoju tvorbu má premyslenú už od 18-tich rokov. Koncept toho, že chce vydať len desať albumov, odpozeral od režiséra Quentina Tarantina. Ten sa rozhodol natočiť presne desať filmov. Režisér sa chce potom ďalej venovať vedľajším projektom. Rovnako to chce spraviť aj britský spevák a po nahraní desiatich albumov pokračovať s inými projektami.

Naplánoval aj posmrtný album

Jeho názvy albumov sú zároveň dokonale premyslené. Prvá pätica názvov (ako aj coverov) je inšpirovaná matematickými symbolmi, a to + (Plus) z roku 2011, × (Multiply) z roku 2014, ÷ (Divide) z roku 2017, = (Equals) z roku 2021 a - (Subtract) z roku 2023. Posledné albumy budú zasa značiť jeho vývoj. Má premyslené, že budú mať názvy Pause, Fast Forward, Rewind a Stop. V najbližšej dobe vydá prvý album z tejto série s názvom Play.

V šou aj prezradil, že zvažuje nahrať posmrtný album. Podľa jeho slov by vyšiel presne v deň smrti a volal by sa Eject. „Chcem spraviť svoj celoživotný album, na ktorý dám rôzne pesničky. Predstav si, že by Paul McCartney zomrel a vyšiel by album s pesničkami z každej etapy jeho života. To by bolo fascinujúce. V mojom prípade by ľudia pravdepodobne hovorili: Sakra, veď on ma straší aj z hrobu!“ vtipkoval.