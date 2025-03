Detskí onkologickí pacienti sa často nemajú ako dostať do nemocnice. Vďaka Svetielku nádeje môžu využiť bezplatnú prepravnú službu

Táto prepravná služba už 16 rokov odbremeňuje rodiny od starostí spojených s otázkou, ako sa dostať do nemocnice.

Občianske združenie Svetielko nádeje už 22 rokov pomáha deťom s onkologickým alebo nevyliečiteľným ochorením a ich rodinám. Jedným z najstarších projektov pomoci, ktoré poskytujú, je bezplatná prepravná služba. Tá predstavuje pre detských pacientov a ich rodiny možnosť bezpečne a pohodlne cestovať z domova na liečbu do nemocnice v Banskej Bystrici či do zahraničia.

Počas liečby onkologického ochorenia zvyčajne nastane aj fáza, počas ktorej už dieťa nemusí byť hospitalizované v nemocnici, ale na liečbu chemoterapiou a kontroly u lekára dochádza z domu. Rodina si musí vedieť zabezpečiť prepravu zo svojho bydliska do nemocnice v Banskej Bystrici často aj každý týždeň.

To ale nemusí byť jednoduché: nie všetky rodiny s detskými onkologickými pacientmi majú vlastné auto a ak aj áno, cestovanie do Banskej Bystrice pre nich môže byť drahé a náročné. Potom sa musia spoliehať na pomoc iných alebo na prepravu zbernou sanitkou či prepravou, ktorú zabezpečuje nemocnica.

Prepravná služba Svetielka nádeje odbremeňuje rodinu od starostí spojených s otázkou, ako sa dostať do nemocnice. Je pre každého bezplatná, vozí len detských onkologických pacientov a ich sprevádzajúce osoby a vyzdvihuje ich priamo z ich bydliska a z nemocnice v čase, ktorý si spolu dohodnú.

Zdroj: Svetielko nádeje

Takýto prístup pomáha hneď niekoľkými spôsobmi: v prvom rade je chránené zdravie dieťaťa. Detskí onkologickí pacienti majú v dôsledku náročnej liečby oslabenú imunitu a cestovanie s ďalšími chorými ľuďmi v zbernej sanitke by ich vystavilo riziku ochorenia, ktoré by mohlo skomplikovať ich cestu za zdravím.

V druhom rade prepravná služba Svetielka nádeje šetrí rodinám financie, čas aj energiu, ktorú by museli na vlastnú dopravu vynaložiť. Týka sa to napríklad aj toho, že si šoférujúci člen rodiny nemusí brať (často celodennú) dovolenku, aby mohol dieťa odviezť do nemocnice.

Zdroj: Svetielko nádeje

Prepravná služba však pomáha aj v prípadoch, keď je potrebné cestovať kvôli liečbe do zahraničia. Vodiči Svetielka nádeje absolvujú každoročne okolo 10 ciest do Česka a Nemecka, v rámci ktorých najazdia približne 10 000 km. Aj v týchto prípadoch je preprava bezplatná a výrazne rodinám pomôže.

V roku 2024 najazdili šoféri Svetielka nádeje v rámci bezplatnej prepravnej služby 307 875 km a túto službu využilo spolu 67 rodín. Prepravu zabezpečovalo 27 šoférov na jedenástich autách sedem dní v týždni, 365 dní v roku, pričom denne uskutočnili v priemere 4 prepravy.

Prepravná služba Svetielka nádeje funguje len vďaka podpore ich partnerov a verejnosti. V roku 2025 môžu pomáhať aj vďaka tebe. Nenechaj svoje 2 % z daní prepadnúť a venuj ich Svetielku nádeje.