Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že anglického princa Harryho z krajiny neplánuje vyhostiť. Ako dôvod uviedol, že má aj tak dostatočné množstvo problémov so svojou ženou Meghan Markle, informuje New York Post.

„Nechcem to urobiť. Nechám ho na pokoji. Má dosť problémov s manželkou. Je hrozná,“ uviedol Trump.

Americký prezident sa v minulosti vyjadril, že princ Harry zradil kráľovnú, čo je podľa jeho slov neodpustiteľné. Trump v minulosti kritizoval vtedajšiu vládu Bidena za to, že Harryho ochraňuje, čo by on podľa vlastných slov neurobil.

Meghan v minulosti opakovane Trumpa označila za „rozdeľujúceho a mizogýnneho“ prezidenta. V priebehu rokov s Harrym niekoľkokrát verejne nesúhlasili s Trumpom a jeho vládnutím.

Nedávno sme ťa informovali, že vojvodkyňa zo Sussexu sa po štyroch rokoch pauzy vrátila na Instagram, kde zverejnila prvý príspevok odkazujúci na rok 2025. Meghan, bežiaca po pláži v ležérnom oblečení, napísala do piesku výstižné „2025“ a mnohí teraz hádajú, čo tento novoročný príspevok má znamenať. Za necelý deň získala vojvodkyňa zo Sussexu na svojom účte takmer 700-tisíc sledovateľov.

