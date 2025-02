Varšavské múzeum ocenili ako najlepšie nové múzeum na svete. V minulosti čelilo škandálu s detskou pornografiou

Škandál vyvolala vystavená kniha, ktorá mala zobrazovať dieťa pri sexuálnych aktivitách.

Varšavské Múzeum moderného umenia sa umiestnilo na vrchole rebríčka najzaujímavejších nových umeleckých inštitúcií na svete, ktorý zostavilo renomované vydavateľstvo Lonely Planet. Nová budova múzea, otvorená 25. októbra 2024, zaujala domácu aj medzinárodnú verejnosť, informuje spravodajca TASR podľa tohtotýždňovej správy agentúry PAP.

„Jedna z najmladších a najdynamickejších inštitúcií v Poľsku má konečne vlastnú budovu. Múzeum, založené v roku 2005, sa zameriava na diela poľských umelcov z 20. a 21. storočia, pričom sa nebojí reflektovať aktuálne politické a spoločenské témy," píše Lonely Planet.



Nová budova sa nachádza v centre Varšavy oproti Palácu kultúry a vedy a jej dizajn pochádza od amerického architekta Thomasa Phifera. Po otvorení sa stala predmetom kritiky za údajne nevýraznú architektúru. Centrálne átrium so sklenenou strechou a dvojitými schodiskami však podľa PAP vytvára výrazný priestor na prezentáciu súčasného umenia.

Na druhom mieste rebríčka sa umiestnilo Yale Center for British Art v New Haven (USA), ktoré sa po prestávke znovu otvorí 29. marca. Trojicu najlepších uzatvára The Frick Collection v New Yorku, ktoré návštevníkov privíta od 17. apríla.

Terčom kritiky bola kniha o Queer ľuďoch

Múzeum v Poľsku sa stalo predmetom kontroverzie, keď poslanec Marcin Warchol vo štvrtok oznámil, že klub strany Právo a spravodlivosť podá oznámenie na prokuratúru vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu v múzeu.

Podľa predstaviteľov strany tam bola zobrazovaná detská pornografia. Ide o knihu komiksov s názvom „Gender queer. Autobiografia" od Maie Kobabe, ktorá podľa Warchola zobrazuje dieťa pri sexuálne explicitných aktivitách. Múzeum však uviedlo, že v múzejnom kníhkupectve malo len jeden exemplár tejto knihy a poprelo, žeby bola umiestnená v sekcii pre deti.

