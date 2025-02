KVÍZ: Myslíš si, že byť živnostníkom na Slovensku je jednoduché? Zisti, či máš potrebné vedomosti

Vysvetlenie

Ako živnostník si do 31. marca musíš založiť živnostenský účet. Túto povinnosť vieš splniť raz-dva otvorením podnikateľského účtu pre živnostníkov a slobodné povolania cez aplikáciu Tatra banka. Účet máš na 3 roky bez poplatku za vedenie alebo aj naďalej – stačí ti kreditný obrat od 500 eur mesačne alebo mať do 26 rokov. Navyše ti Tatra banka preplatí transakčnú daň z bezhotovostných platieb za rok 2025. Plus, máš k tomu balík praktických benefitov.