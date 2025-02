Režisér Černáka Jakub Kroner: „Trojku nenatočíme. O páde Černáka sa rozhodlo hneď, ako založil organizovaný zločin.“ (Rozhovor)

Režisér filmov MIKI a ČERNÁK Jakub Kroner nám prezradil, ako prebiehalo natáčanie, ktoré scény boli najťažšie a čo si myslí o prípadnom prepustení Černáka.

Jakub Kroner prežíva svoje najúspešnejšie kariérne obdobie. Od augusta 2024 mu v kinách vyšli tri úspešné filmy. Posledným z nich je ČERNÁK, pokračovanie MIKI-ho.

Snímku v kinách videlo v priebehu premiérového víkendu rekordné množstvo divákov, viac ako 133-tisíc. Jakub Kroner nám odpovedal na otázky o natáčaní, filmových zmenách oproti realite a prečo čivava v snímke vyskočila do Milana Ondríka.

V rozhovore sa dozvieš:

– Či bude trojka

– Či zastrelili skutočného jeleňa pre jednu zo scén

– Či neľutuje, že vedľajšie postavy nemali viac priestoru

– Ako vytvorili vzťah medzi Černákom a jeho manželkou

– Prečo čivava skočila v jednej scéne do Milana Ondríka

– Aké scény nemohli natočiť

– Kedy vyjde dvojka na Netflixe

Vo filme je viacero scén, ktoré ste natočili do detailov podľa skutočných záberov Černáka a jeho kumpánov, ktoré sa dodnes uchovali. Prečo bolo pre Vás dôležité prerobiť ich tak detailne a autenticky?

Od začiatku sme vedeli, že tam chceme použiť aj scény, ktoré sú už notoricky známe

z rôznych dokumentov o slovenskej mafii alebo youtube videí. Keď sa biografické

filmy verne držia nejakých skutočných dobových záberov a keď si potom o tých

ľuďoch niečo dohľadávam a vidím, že sa filmári snažili zreprodukovať tie scény do

detailov, tak to veľmi oceňujem. Preto sme sa to čo najvernejšie snažili zobraziť aj

my.

Zdroj: Archív: režisér Jakub Kroner

Do akej miery ste príbeh a jeho jednotlivé scény zdramatizovali nad mieru skutočných udalostí?

Netočili sme dokument, ale hraný film, čiže určite veľa vecí sa prispôsobovalo tomu,

ako sme chceli náš príbeh rozprávať, ale čo sa týka trestných skutkov, tak tie mal

scenárista Miro Šifra dosť naštudované na to, aby sme sa ich snažili čo najvernejšie

zreprodukovať.

Niektoré situácie, ako napríklad scéna v nemocnici, boli samozrejme

už štylizované do formy, aby to bolo pre diváka zaujímavejšie. Pri filmovom spracovaní sa často musí využívať skratka, aby film nemal 4 hodiny, čiže veľa vecí sa musí napríklad zjednodušovať.

Mrzia vás nejaké scény, ktoré sa nezmestili do finálneho strihu? Ak áno, vyhodili ste ich sami, alebo vás niekto presvedčil, že bez nich to bude lepšie?

Kvôli obmedzenému rozpočtu sme si nemohli dovoliť točiť scény, o ktorých sme si

neboli na sto percent istí, že ich použijeme, ale vyslovene v strižni vyhodené scény

nemám. Ale tiež kvôli problému s rozpočtom sme niektoré scény, ktoré boli v scenári,

nemohli natočiť, ako napríklad scéna, kde Mikuláš Černák hrá hokej a oznámia mu,

že zomrel Miro Sýkora, alebo mafiánska poprava Papayovcov v Dunajskej strede.

Zdroj: Archív: režisér Jakub Kroner

Uvidíme aj nejakú predĺženú verziu?Pracujeme na minisérii 4 častí pre televíziu, ktorá bude obsahovať pár scén navyše,

ale skôr sa bude jednať o trochu iný koncept rozprávania príbehu, kde napríklad

začiatok minisérie začína vo väzení v Ilave na výsluchu, ktorý nebol vo filmoch

použitý.

Ktoré scény v dvojke sa natáčali najťažšie a ktorú máte úplne najradšej vy sám?

Najťažšie sa mne osobne natáčajú davové scény, čiže či už išlo o narodeniny, alebo

o atentát na Holuba v hoteli, tak to boli ťažké dni, lebo sme museli natočiť veľa

záberov za obmedzený čas a tie scény boli pre mňa veľmi dôležité, nebol tam

priestor na chyby. Pre mňa je asi jedna z najsilnejších scén stretnutie Mikuláša

Černáka s jeho mamou vo väzení. Herecky sa mi veľmi páči aj scéna, ako Černáka

zatýkajú hneď po prepustení z väznice. To si myslím, že zahral Milan Ondrík

geniálne.

Do akej miery boli podľa vás títo mafiáni a bossovia skutočne kamaráti a do akej zase supy, ktoré len čakali na príležitosť?

V mafii je to vždy boj o moc. Je ťažké sa prepracovať až na vrchol a keď sa tam

niekto prepracuje, tak okamžite prichádza ešte väčší problém: ako sa tam udržať.

S tým súvisia paranoje, strach a nedôvera voči všetkým. Aj z histórie vieme, že na

vrchole sa dlhodobo nedokáže udržať nikto. Myslím si, že v mafii sa skutoční kamaráti hľadajú ťažko.