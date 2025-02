Kde sú dnes mafiáni z filmov MIKI a ČERNÁK? Niektorí sú na slobode, iní buď v base, alebo sa spravodlivosti nedožili

Mnohých mafiánov dobehol ich životný štýl a v súčasnosti sú po smrti. Niektorí zase zradili vlastných a vypovedali proti nim výmenou za nižší trest.

Vraždy, vojna v podsvetí, ale i korupcia a špinavá hra medzi najvyššími funkcionármi štátu.

Filmy Miki a Černák ukazujú tvrdú realitu 90. rokov na Slovensku. Napriek tomu, že sa sústredia na životný príbeh bossa bossov Mikuláša Černáka, môžeš v nich vidieť aj rôzne iné zvučné mená slovenského podsvetia.

Okrem dvoch hlavných Černákových kumpánov Miloša Kaštana a Jána Kána je vo filmoch vyobrazený aj bývalý bratislavský boss Miroslav Sýkora či šéf východu Róbert Holub. Všetci títo gangstri si užívali bohatstvo a luxus, za ktoré však museli platiť vysokú daň. Vedeli totiž, že každý deň môžu skončiť buď v policajných putách, alebo s guľkou v hlave, ktorú im do nej môže kedykoľvek napáliť aj ich najbližší spoločník.

Mnohých mafiánov dobehol ich životný štýl a v súčasnosti sú už dávno po smrti. Ďalší zase sedia v chládku a s vidinou slobody v nedohľadne. Kde sú však v súčasnosti konkrétni mafiáni z filmov o Černákovi?



V tomto článku si prečítaš: Čo policajtom skomplikovalo prvé zatknutie Černáka.

Ako popravili mafiána Holuba priamo na nemocničnom lôžku.

Za čo bol odsúdený bývalý riaditeľ SIS Jaroslav Svěchota.

Čo sa stalo Petrovi Križaňovičovi, ktorý mal údajne stáť za popravou bratislavského bossa.

Ako skončili Černákovi najbližší spolupracovníci Ján Kán a Miloš Kaštan.

Ktorí z členov podsvetia sú v súčasnosti na slobode.

Mikuláš Černák

Odsúdený: 10. novembra 2009.

Trest: doživotie.



O šéfa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka sa polícia začala intenzívnejšie zaujímať na konci 90-tych rokov. Prvýkrát ho zatkli 19. decembra 1997, keď sa spolu so svojím spoločníkom Jánom Kánom dobrovoľne prihlásili na krajskom oddelení polície v Banskej Bystrici. Urobili tak potom, čo sa k nim dostala informácia, že na nich vydali zatykač.

Zdroj: @mikifilm.sk (Instagram)

„Prvý prípad sme postavili na výpovedi muža – poškodeného, ktorému sa vyhrážali Černák a ďalší zločinci. Vydierali ho a chceli mu prebrať paneláreň v Púchove,“ priblížil pre Refresher bývalý agent Jaroslav Málik, ktorý so svojimi kolegami organizoval vôbec prvý zásah voči Černákovi.



Vysvetlil, že sudca zo strachu odmietol podpísať príkaz na Černákovo zadržanie, kvôli čomu sa musela plánovaná akcia odložiť. Medzitým sa o nej dozvedel aj banskobystrický boss.