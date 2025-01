Bývalý agent o zatýkaní Černáka: Sudca zo strachu odmietol podpísať príkaz na jeho zaistenie. Akcie sme tajili pred nadriadenými

Jaroslav Málik nám porozprával o úskaliach, ktoré prežívali policajti počas boja proti mafii.

Zatýkal Mikuláša Černáka a bol jedným z prvých policajtov, ktorí rozbehli vyšetrovanie voči jeho zločineckej skupine. S policajným veteránom Jaroslavom Málikom sme sa porozprávali o tom, ako polícia bojovala s mafiou v temných 90-tych rokoch.

„Na stretnutia sme chodili ozbrojení samopalmi, brokovnicami a inými ťažkými zbraňami. Dávali sme na seba navzájom pozor a strážili sme sa.“ Hovorí, že vtedy policajti veľakrát nemohli veriť ani vlastným kolegom, lebo medzi nimi mohli byť informátori.

Mnohé z akcií dokonca tajili aj pred svojimi nadriadenými. „V tej dobe bolo v systéme naozaj veľa krivých ľudí vrátane policajtov, sudcov, prokurátorov či spravodajcov tajných služieb. Chápadlá mafie siahali cez všetky policajné oddelenia až do politiky.“

Na druhej strane vyzdvihol mnohých odvážnych policajtov a prokurátorov, ktorí boli odhodlaní postaviť sa zločineckým skupinám. S ich pomocou sa podarilo Málikovi a jeho kolegom zaviesť do praxe rôzne inštitúty, ako napríklad inštitút ochrany svedka, ktoré pomohli k rozkladu gangov.

Jaroslav Málik nám v rozhovore prezradil, čo sa udialo na povestnej lyžovačke medzi vtedajším premiérom Mikulášom Dzurindom a Mikulášom Černákom, ako sudca zo strachu odmietol podpísať príkaz na jeho zaistenie, aký mal z Mikuláša Černáka pocit, keď sa spolu rozprávali, ale i to, čo si myslí o možnosti jeho predčasného prepustenia.

Ešte predtým, než sa spoločne vrátime do temných 90-tych rokov, aby sme si priblížili boj proti mafii, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Našu prácu môžeš podporiť vstupom do klubu Refresher+.

Jaroslav Málik bol 28 rokov súčasťou Policajného zboru SR. V súčasnosti sa téme bezpečnosti venuje už väčšinou v zahraničí a komerčne. Ku koncu svojej kariéry v polícii pôsobil ako 1. viceprezident PZ SR, kde skončil na vlastnú žiadosť, aby potom pôsobil v diplomatickej misii ako policajný pridelenec v Srbskom v Belehrade.



Začínal ako strážmajster v hliadke v službe poriadkovej polície, najdlhšie však pôsobil v kriminálnej polícii a v počas 20 rokov zastával viacero funkcií v špecializovanom útvare Policajného zboru, v rámci ktorého operujú policajní agenti.

V tomto článku si prečítaš: O tom, ako sa rôzne vlády odlišne stavali k boju proti mafii.

O sudcovi, ktorý zo strachu odmietol podpísať príkaz na zaistenie Mikuláša Černáka.

O tom, ako unikali z polície informácie, že museli policajti akcie tajiť aj pred svojimi nadriadenými.

Čo si vyšetrovatelia mysleli o tom, že Mikuláš Černák prišiel na políciu aj s novinármi.

Ako policajti využívali vlastné chaty, aby ukryli svedkov.

Prečo museli chodiť ozbrojení ťažkými zbraňami.

Ako na Jaroslava Málika pôsobil Mikuláš Černák, keď sa rozprávali a čo si myslí o možnosti jeho prepustenia.

Čo si bývalý agent myslí o filme Miki.



Kedy ste prvý raz počuli meno Mikuláš Černák?

Meno Černák sa medzi policajtmi skloňovalo už na začiatku 90. rokov, keď som ešte pracoval na okresnom riaditeľstve policajného zboru v Žiline, na oddelení násilnej kriminality. Už v tom čase na Slovensku vznikali rôzne zločinecké organizované skupiny a ako slúžiaci kriminalista som sa v nich snažil mať prehľad.

Jaroslav Málik. Zdroj: Archív – Jaroslav Málik

Nijako špeciálne som sa na Černáka však nezameriaval, keďže pôsobil v Banskej Bystrici. Skôr som sa zaujímal o organizovaný trestný zločin ako taký, ktorý bol pre nás veľmi dôležitou témou. V tých rokoch sme sa totižto v Žiline denno-denne stretávali so streľbou na ulici, vraždami, výbuchmi áut, s rôznymi výtržnosťami a podobne.

Bol Mikuláš Černák v tom čase už v hľadáčiku polície? Určite nešlo o nejaké zvučné meno. Hovorilo sa o ňom len ako o jednom z formujúcich sa zločincov, ktorí pôsobili vo svojich regiónoch.

Spomínam si, že osobne som s týmto menom prišiel do styku pri vyšetrovaní až neskôr, keď sme riešili potýčku medzi ním a poslancami HZDS. Ak si dobre pamätám, odohrala sa na námestí v Banskej Bystrici, počas jednej z jeho narodeninových osláv. V tom čase bol Černák už známou tvárou podsvetia. Na zábave, ktorú organizoval, sa stretli zločinci z celého Slovenska: zo Žiliny, z Bratislavy, z Dunajskej Stredy, ale i z Košíc.

Polícia oslavu podrobne vyšetrovala a všetky okresné oddelenia dostali za úlohu vypočuť miestnych zločincov a zistiť, čo sa na zábave dialo a ako prebiehala. Vtedy som sa o Černáka začal prvýkrát viac zaujímať. Vzhľadom na to, že hovoríme o udalostiach spred tridsiatich rokov, už si presne nepamätám, ako veľmi vo mne toto meno zarezonovalo.

Službukonajúci sudca v Trenčíne vtedy zo strachu o svoj život odmietol podpísať príkaz na zaistenie Černáka. Bol z toho úplne hotový. Zbledol a povedal, že to nepodpíše, radšej skončí v justícii.

Keď sme už spomenuli potýčku s poslancami HZDS, v minulosti medzi ľuďmi kolovala známa historka, podľa ktorej sa Černák údajne dostal na lyžovačke do konfliktu s vtedajším premiérom Mikulášom Dzurindom. Počuli ste už o nej, je pravdivá?

Je to pravda. Hoci som v tom čase už pracoval v spravodajských štruktúrach, veľmi dobre si na túto situáciu pamätám.

Malo sa stať to, že premiér Dzurinda lyžoval na svahu, kam prišiel Černák s VIP lístkom a predbiehal ľudí čakajúcich vo fronte. Zločinci boli v tej dobe zvyknutí, že sú všade vždy prví a majú na všetko nárok. Dzurindovi sa takéto správanie nepáčilo a tak buď on sám, alebo ľudia z jeho ochranky Černáka upozornili, aby sa nepredbiehal. Následne sa Černák spolu so svojimi kamarátmi, ktorí mu vtedy robili spoločnosť na svahu, pustil do potýčky s Dzurindovými ochrankármi.



Zdroj: Facebook (Historia Mafie na Slovensku)

Hneď na druhý deň prišli na miesto policajti v utajení, ktorí lyžovali vedľa Černáka a sledovali ho. Keďže bol Dzurinda ako premiér chránenou osobou, policajti po tomto incidente dostali rôzne úlohy. Opäť sa začali intenzívne zaujímať o banskobystrické podsvetie a zavádzali opatrenia, ktoré mali viesť k rozpadu Černákovej zločineckej skupiny.

Opäť? Dovtedy sa o Černáka polícia nezaujímala?