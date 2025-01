Futbalista zatiaľ nič nepotvrdil ani nevyvrátil.

Jake Paul si po výhre s legendou boxu Mike Tysonom hľadá ďalšieho súpera do ringu. Na internete kolujú rôzne špekulácie o tom, kto by mohol byť potenciálnym rivalom k 28-ročnému športovcovi.

Novinári sa opýtali Jakea, s kým zo športovcov si vie predstaviť pobiť sa. Otázka však bola smerovaná na futbalistov. „Zlatan. Bol by to dobrý zápas. Je to beštia, je vysoký a je násilný. Myslím, že by to bolo dobré,“ priznal. „Ale mám ho naozaj rád, nechcem s ním rozbehnúť žiadny konflikt,“ dodal Jake.

Ako konštatuje portál Antiyoutuber, zápas medzi Zlatanom a Jakeom je zatiaľ iba špekulácia. Futbalista zatiaľ nič nepotvrdil ani nevyvrátil. Hoci sa 43-ročný športovec celý život naplno venuje futbalu, je aj držiteľom čierneho opasku v taekwonde.

Väčšina Paulových zápasov v minulosti bola proti súperom, ktorí neboli profesionálnymi boxermi, čo mu mnohí stále vyčítajú. Kritici tvrdia, že si zámerne vyberá slabších protivníkov.

Aj keď má Paul väčšinu zápasov na konte ako víťaz, jeho súperi boli prevažne bývalí bojovníci MMA, ako napríklad Ben Askren, YouTuber Ali Eson Gib, alebo americký basketbalista Nate Robinson. Väčšina z nich sa počas kariéry nevenovala boxu, na rozdiel od Paula. Jediný zápas, ktorý prehral, bol práve s profesionálnym boxerom Tommym Furym.