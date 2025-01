Vo veku 78 rokov zomrel slávny režisér David Lynch. Natočil filmy Duna a Twin Peaks

Rodina oznámila jeho smrť v príspevku na Facebooku: „Na svete je teraz veľká diera, pretože už nie je medzi nami.“

Uznávaný režisér a scenárista David Lynch svojou surrealistickou umeleckou víziou radikalizoval americký film a televíziu. Pomerne rýchlo sa stal pojmom pre väčšinu filmových fanúšikov.

Jeho prvým filmom bol mysteriózny horor Mazacia hlava, na ktorý nadviazal filmom Sloní muž. Potom sa pokúsil o kasový trhák adaptáciou Herbertovej Duny, ale ako v priebehu rokov mnohokrát zopakoval, považoval to za jednu z najhorších skúseností svojho života. S filmami Modrý zamat a Divokosť v srdci sa teda vrátil k tomu, čo ho bavilo a čo mu v prvom rade vynieslo úspech.

Najviac sa potom do povedomia divákov a diváčok dostal svojím televíznym seriálom Twin Peaks na začiatku 90. rokov, ktorý do značnej miery prevrátil doterajší svet televízie. Do sveta Twin Peaks sa následne vrátil ešte niekoľkokrát, či už televíznymi filmami alebo nadväzujúcou minisériou v roku 2017.

V posledných rokoch sa potom venoval krátkym filmom, hudbe a iným formám umenia. V roku 2020 mu bol udelený čestný Oscar. Predtým získal tri nominácie za najlepšiu réžiu a jednu za najlepší adaptovaný scenár. V Cannes bol v roku 2001 ocenený za réžiu filmu Mulholland Drive.

Počas svojho života bol štyrikrát ženatý. Zostali po ňom dve dcéry a dvaja synovia.