Instagram vystrašil ľudí. Vo feede začal zobrazovať náhodné AI fotky s ich tvárou

Náhodne si to všimol jeden z používateľov, ktorého novinka poriadne prekvapila.

Používateľ Redditu upozornil na to, že Meta využila jeho fotky a automaticky mu v instagramovom feede vygenerovala sériu AI fotografií s jeho podobizňou. Niektorí používatelia mu neverili, no Meta potvrdila, že sa jedná o novinku.

Podľa jeho slov najskôr využil nástroj Meta AI na to, aby mu upravila fotografiu. Neskôr pri prehliadaní feedu narazil na fotografie vytvorené umelou inteligenciou. Išlo o sériu fotiek, ktoré ho zobrazovali v rôznych situáciách. Pridali k tomu popis: „Predstav si, že rozjímaš nad životom v nekonečnom bludisku zrkadiel, kde je všetko zamerané na teba,“ Pôvodne si myslel, že mu Meta podsúva reklamu.

Ostatní používatelia mu najprv neverili. Nechápali, prečo by Meta také niečo spravila. Následne sa teda opýtali priamo Mety, ktorá potvrdila, že si to používateľ nevymyslel a naozaj takéto fotografie generujú. Že by išlo o reklamu, však popreli.