Jay-Z žiada súd o zamietnutie žaloby za znásilnenie. Tvrdí, že existujú nezrovnalosti

Právnik rapera Jay-Z požiadal súd, aby zamietol žalobu, v ktorej ho a Seana Diddyho Combsa obvinil zo znásilnenia 13-ročného dievčaťa v roku 2000 po tom, ako sa v jej tvrdeniach objavili nezrovnalosti.

„Je zarážajúce, že právnik nielenže podal takúto závažnú sťažnosť bez riadneho vyšetrenia, ale celú vec ešte zhoršil tým, že pokračoval v šírení tohto nepravdivého príbehu v tlači,“ uviedol vo vyhlásení pre BBC Alex Spiro, Jay-Zho právny zástupca.

Jay-Z, ktorého skutočné meno je Shawn Carter, potom vo vyhlásení uviedol, že právnik Tony Buzbee podal žalobu „v honbe za peniazmi a slávou“.

Žena z Alabamy, ktorá je v žalobe uvedená pod pseudonymom Jane Doe, obvinila hudobníkov z toho, že ju zdrogovali a napadli na večierku po odovzdávaní cien MTV Video Music Awards.

V žalobe uviedla, že sa na večierku rozprávala s celebritami, ktoré tam však preukázateľne neboli, alebo že ju po znásilnení vyzdvihol jej otec, ktorý tvrdí, že si nepamätá, ako vyzdvihol svoju dcéru.

V rozhovore pre NBC neznáma priznala, že vo svojom obvinení urobila „niekoľko chýb“, ale uviedla, že si za svojím tvrdením stojí. Poskytovatelia pomoci pri znásilnení tvrdia, že je bežné, že si obete takýchto útokov zle pamätajú niektoré detaily, najmä ak boli zdrogované.

Jane Doe v žalobe opísala, že na večierku jej čašníčka ponúkla nápoj, po ktorom sa cítila omámená, a tak si išla ľahnúť do miestnosti, do ktorej potom vošli Carter a Combs s ďalšou celebritou, opísanou ako Celebrity B. Podľa žaloby ju Carter držal na zemi a znásilnil ju, pričom Combs urobil to isté, zatiaľ čo Celebrity B všetko sledovala.

Táto žaloba je súčasťou desiatok žalôb za sexuálne napadnutie podaných proti Diddymu, ktorý je teraz vo väzbe a čaká na súdny proces vo veci federálneho obvinenia z obchodovania so sexom v New Yorku. Minulý mesiac mu už tretíkrát zamietli prepustenie na kauciu. Rapper všetky obvinenia odmieta.