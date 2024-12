Hľadáš dokonalý vianočný darček pre milovníka cestovania? Tento poukaz môže využiť na viac ako 600 aeroliniek

Daruj pod stromček nezabudnuteľný zážitok.

Máš vo svojom okolí niekoho, kto má neustále plný bucket list a weby aeroliniek patria medzi najnavštevovanejšie stránky v jeho vyhľadávači? Pomôž mu splniť si jeden z jeho mnohých cestovateľských snov.

Či už chceš potešiť svojho partnera či partnerku, rodičov alebo najlepšieho kamoša, výlet do novej destinácie ich poteší nielen pri rozbaľovaní pod stromčekom. Ak nechceš riskovať pri výbere cieľovej destinácie, daruj darčekovú poukážku na nákup akejkoľvek letenky. K nej môžeš pribaliť aj super tipy na výhodné letenky a krásne miesta, ktoré ti v článku predstavíme.

Darčekovú poukážku od Pelikánu môže obdarovaný využiť na akýkoľvek pobyt, kompletnú dovolenku či letenky od viac ako 600 aerolínií. Na uskutočnenie cesty má obdarovaný celý rok, keďže darčeková poukážka je platná do konca nasledujúceho roka.

Ak sa predsa len rozhodneš pre kúpu letenky do konkrétnej destinácie alebo chceš k darčekovej poukážke priložiť aj tip na letenky, máme pre teba zopár miest, ktoré sa oplatí navštíviť počas nasledujúcich mesiacov. Bude to exotické Maroko alebo štýlová Kodaň?

Agadir, Maroko

Priamo z Viedne sa lieta do slnečného letoviska Agadir, kde sa nachádza nádherná, niekoľko kilometrov dlhá piesočná pláž. Keďže v Maroku svieti slnko zhruba 300 dní v roku a priemerná denná teplota dosahuje 24 °C, počasie pred odletom kontrolovať nemusíš.

Ihneď po prílete môže obdarovaný vymeniť zimné čižmy za tenisky a vydať sa objavovať nádherné prírodné a kultúrne pamiatky, ktorých je vo farebnom Maroku nespočetné množstvo. Či už sa rozhodne zostať v blízkosti Agadiru, alebo preskúmať aj okolité mestá, nudiť sa tu rozhodne nebude.

Zdroj: Unsplash / Louis Hansel

Miláno, Taliansko

Miláno, mesto módy a elegancie, každého očarí veľkolepým Duomom s jeho gotickou architektúrou a výhľadmi na mesto či historickou štvrťou Brera plnou umeleckých galérií a šarmu starých uličiek. Pri jeho návšteve nie je možné vynechať prechádzku ikonickou galériou Vittorio Emanuele II., kde sa nachádzajú luxusné butiky a kaviarne.

Blízko Milána sa nachádza mestečko Bergamo, skrytý poklad, ktorý si mnoho turistov spája iba s letiskom. Toto historické mesto však rozhodne stojí za návštevu. Veľa cestovateľov sa dokonca zhoduje, že Bergamo je ešte krajšie než samotné Miláno.

Zdroj: Unsplash/Tom Podmore

Manchester, Veľká Británia

Futbaloví fanúšikovia si sem chodia plniť svoje sny na legendárne štadióny Old Trafford a Etihad Stadium, no ani ostatní turisti sa v tomto modernom meste nemusia báť nudy. Pulzujúce štvrte plné obchodov, industriálne kaviarne, impozantné historické budovy či množstvo múzeí, galérií a divadiel je zárukou skvelého výletu.

Pri návšteve Manchestru by obdarovaný nemal vynechať ani radnicu na Albert Square, knižnicu John Rylands Library, nádhernú katedrálu či Art Gallery, druhú najväčšiu galériu umenia vo Veľkej Británii. Kávu si zase vychutná v štvrti Northern Quarter, ktorá je stelesnením moderného britského života.

📌 Nezabúdaj, že od 2. apríla 2025 budú občania EÚ potrebovať na vstup do Spojeného kráľovstva okrem cestovného pasu aj elektronické cestovné povolenie ETA (Electronic Travel Authorisation).

Zdroj: Unsplash/Chris Curry

Londýn, Veľká Británia

V anglických uličkách ešte zostaneme. Tentoraz ti ale do pozornosti dávame Londýn, ktorý môžeš navštíviť kedykoľvek počas roka a vždy si ťa získa svojou jedinečnou atmosférou. Na londýnskom itinerári by okrem ikonických pamiatok, ako sú Big Ben, Tower Bridge a Buckingham Palace nemalo chýbať aspoň jedno múzeum.

Milovníci nakupovania si prídu na svoje na Oxford Street či v luxusnom obchodnom dome Harrods. Dokonalý oddych si obdarovaný vychutná v Hyde Park či v Regent's Park, gastro nebo ho zase privíta v známej štvrti Soho.

Zdroj: Unsplash/Sander Crombach

Kodaň, Dánsko

Hlavné mesto Dánska je považované za štýlovú mekku módy, ktorá spája históriu so súčasným škandinávskym dizajnom. Kodaň každého očarí pohodovou atmosférou a ikonickým prístavom Nyhavn plným farebných domov a reštaurácií.

Okrem toho si tu obdarovaný vychutná útulné kaviarničky, z ktorých priam srší dánske hygge, fantastické gastro a skvelý nočný život. Celé mesto môže samozrejme objavovať na bicykli, keďže dvojkolesové dopravné prostriedky sú neoddeliteľnou súčasťou dánskeho životného štýlu.

Zdroj: Unsplash / Nick Karvounis

Lanzarote, Španielsko

Kanárske ostrovy sú ideálnou destináciou, ak chceš uniknúť do tepla. Či už ťa láka aktívna dovolenka plná prírodných pokladov, alebo pohoda na piesočnatej pláži, Lanzarote sa obdarovanému zapíše hlboko do srdca aj do spomienok.

Rovnako ako Maroko, aj Lanzarote je slnečným ostrovom plným kontrastov, nedotknutej prírody a podmanivej kultúry. Prechádzky vulkanickými krátermi, nekonečnými plážami a útesmi budú zážitkom na celý život.

Zdroj: Unsplash / Jordi Vich Navarro

Reykjavík, Island

Polárna žiara na Islande je zážitkom na celý život. Ak chceš tento nádherný okamih dopriať niekomu blízkemu, alebo ho zažiť spoločne s ním, daj si do vyhľadávača Reykjavík. Ideálne podmienky na sledovanie polárnej žiary bývajú na prelome februára a marca, kedy je na ostrove dostatočná tma.

Hoci ide o hlavné mesto, nečakaj žiadne rušné veľkomesto plné vysokých panelákov. Reykjavík si stále zachováva útulnú atmosféru malého mestečka. K tomu prispieva nielen nádherná príroda, ale aj jedinečná atmosféra, ktorú dotvárajú najmä typické domčeky s pestrofarebnou fasádou.