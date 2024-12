CLOSE FRIENDS s Natáliou Germáni a Martinom Valihorom: V Amerike sú ľudia viac prajní ako na Slovensku. Neriešia, čo si myslia iní

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedala slovenská herečka Natália Germáni s manželom Martinom Valihorom.

Prvý raz sa stretli na „JOJkárskej“ párty, kde ich zoznámil spoločný priateľ. Ten Martinovi povedal, že mu chce predstaviť jednu ženu, s ktorou by vraj spolu mali pekné dieťa. Kto by to bol povedal, že o niekoľko rokov budú s jedným z potomkov sedieť u nás v Close Friends?

Podľa Natálie heslo jej manžela znie: pokora, pokora, pokora. A skutočne, Martinovi táto vlastnosť nechýba. Prezrádza o sebe, že genetika uňho nebola príliš štedrá, ak sa bavíme o atletickom vzhľade. Musí vraj na sebe makať, aby to nešlo dolu vodou. To, že sa bojovým športom venuje 18 rokov, prezrádza potichu a skromne.

Natália hovorí, že najťažším obdobím bolo pre nich to, keď sa ich rodina rozrástla či už o prvé, alebo o druhé dieťa. Najdôležitejšie podľa nej je, aby rodičia nezabúdali na vzťah, ktorý majú medzi sebou. A čo by robili, keby vyhrali milión eur? Na to má Martin jednoznačnú odpoveď: „Zaplatil by som všetky účty“.

Rodinka nám v Close Friends okrem tohto prezradila omnoho viac. Zaujíma ťa, čo je ich najväčší guilty pleasure, čo dokáže Natáliu najviac vytočiť na ľuďoch a pred čím by chcel Martin ochrániť svoje deti? Všetko sa dozvieš v bonusovej epizóde pre predplatiteľov Refresher+.