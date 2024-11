V e-shope teraz nájdeš domáce spotrebiče, športové pomôcky aj doplnky do domácnosti za super ceny.

Obľúbený Black Friday dorazil aj do e-shopu Lidl.sk, kde od 22. novembra nájdeš stovky zlacnených produktov. Vybav sa na Vianoce a nakúp darčeky, ktoré potešia nielen obdarovaného, ale aj tvoj rozpočet. Na niektorých produktoch môžeš ušetriť aj 200 €.

Aby sme ti ušetrili čas, prescrollovali sme sa stovkami ponúk a vybrali sme pre teba atraktívne produkty, ktoré sa ti oplatí hodiť do košíka. S nákupom príliš dlho neváhaj, akcia trvá len do nedele 1. decembra. Ušetriť môžeš aj pri nákupe v kamenných predajniach, kde bude počas celého týždňa prebiehať Black Week.

Uvedené ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa dostupnosť produktov môže meniť.



SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Kuchynský robot Profi

Tento šikovný pomocník by nemal chýbať v žiadnej kuchyni, kde sa varí, pečie a mixuje. Kuchynský robot SILVERCREST® KITCHEN TOOLS obsahuje aj mixovací nadstavec s nožmi z ušľachtilej ocele, v ktorom si môžeš pripraviť svoje obľúbené vitamínové smoothie. Mixér ponúka 10 rýchlostí s turbofunkciou a jeho výkonný 1 300 W motor spracuje aj ťažké cesto.

Zdroj: Lidl

Chiq Smart Google TV 4K UHD QLED 43"

Smart televízor s uhlopriečkou 108 cm disponuje kvalitnou LED obrazovkou s 4K UHD rozlíšením. Televízor si jednoducho pripojíš k internetu a získaš tak prístup ku všetkým streamovacím službám, ako napríklad Netflix, Disney+, Prime Video alebo Spotify a Youtube.

Zdroj: Lidl

SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Teplovzdušná fritéza s grilom

O výhodách teplovzdušnej fritézy ťa zrejme nemusíme presviedčať. Táto sa navyše dá vďaka otvárateľnému uzáveru používať aj ako gril, takže za menej ako 100 € máš vlastne 2 v 1.

Fritéza má jednoduché ovládanie pomocou dotykového displeja a 11 prednastavených programov. Pripraviť si môžeš napríklad steak, celé kurča, hranolky, kuracie krídelká či pizzu. Fritéza zvládne aj sušenie ovocia a rozmrazovanie.

Zdroj: Lidl

SILVERCREST® Robotický vysávač

Kto by netúžil po tom, vrátiť sa večer z práce do dokonalo povysávaného bytu? Vďaka tomuto praktickému pomocníkovi sa to môže stať aj tvojou každodennou realitou.

Robotický vysávač SILVERCREST® ponúka 5 režimov vysávania, vybavený je 5 citlivými protinárazovými senzormi a 3 protipádovými senzormi a ty ho môžeš ovládať pomocou ovládača či aplikácie. Tento robotický vysávač vyčistí aj ťažko dostupné miesta a je vhodný aj na tvrdé podlahy či koberce.

Zdroj: Lidl

SANITAS Výhrevná podložka

Vďaka tejto výhrevnej podložke na matrac sa už nikdy nezobudíš na to, že ti je zima. Podložka má až 6 teplotných stupňov a v zóne chodidiel je navyše vybavená zvýšeným ohrevom. Podložka disponuje funkciou automatického vypnutia aj prepnutia na iný stupeň. Keďže je možné prať ju v práčke, je hygienická a nenáročná na údržbu.

Zdroj: Lidl

body coach Masážna pištoľ Pro 3

Masážna pištoľ poteší absolútne každého, kto si rád dopraje zaslúžený relax. Pištoľ si jednoducho priloží k vybranému miestu, a potom si len užíva príjemnú intenzívnu masáž. Na výber sú 3 intenzity a 4 masážne hlavice rozdielnych tvarov, ktoré sú určené na rôzne časti tela. Masážna pištoľ si poradí so stuhnutým krkom, ale aj unavenými stehnami či boľavými reflexnými bodmi.

Zdroj: Lidl

Dunlopillo Celoročná prešívaná prikrývka Life

Ak máš doma jednu univerzálnu prikrývku, je možné, že v chladných mesiacoch pociťuješ chlad a v lete zase diskomfort z prílišného tepla. Tento problém ti pomôže vyriešiť praktická celoročná prikrývka typu 3 v 1.

V jednom balíku nájdeš ľahkú letnú prikrývku a stredne hrejivú prikrývku na prechodné obdobie. Akonáhle sa ochladí, tieto dve prikrývky pomocou gombíkov spojíš, čím získaš hrejivú zimnú prikrývku.

Zdroj: Lidl

HIGH PEAK Kempingová súprava

Ak sa v lete chystáš na festival alebo trip s kamošmi a stále nemáš vybavený stan, teraz je ten správny čas na jeho kúpu. Táto 5-dielna kempingová súprava vhodná pre dve osoby pozostáva zo stanu pre 2 osoby, 2 spacích vakov, 2 karimatiek a praktickej tašky na rameno.

Zdroj: Lidl

Tepro Stolný plynový gril Abington

S týmto plynovým grilom sa z každého stane skúsený grilmajster. Vybav sa na letné grilovačky s rodinou či kamošmi už teraz a ušetri viac ako 100 €. Na nerezovom horáku pripravíš všetky obľúbené špeciality, a to bez rizika, že vydymíš susedov. Gril je vybavený teplomerom, smaltovou nádobou na oheň, vyberateľnou misou na odkvapkávanie oleja a dvoma odnímateľnými policami.

Zdroj: Lidl

Wenko Univerzálny čistič okien 2 v 1

Umývanie okien je veľmi podobné vysávaniu – je len málo ľudí, ktorí by si túto aktivitu užívali. Robotický čistič okien ti síce nepredstavíme, no tento univerzálny čistič okien ti umývanie dokáže značne uľahčiť. Na výber sú funkcie čistenia a striekania a vďaka nádrži s objemom 110 ml pohodlne umyješ niekoľko okien naraz. Návleky sú vymeniteľné a údržba je jednoduchá, keďže sa dajú prať v práčke.