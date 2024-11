Karolin Omastová o seriáli Sex O’Clock: Bála som sa ako odvážne scény zvládne moje okolie. S nahotou som nemala problém (Rozhovor)

V seriáli, ktorý sleduje partiu dospievajúcich tínedžerov a ich prvé lásky aj sexuálne skúsenosti, stvárnila sebavedomú tanečníčku Kristýnu.

Na to, že seriál Sex O’Clock bol jej prvou skúsenosťou pred kamerou, predviedla fantastický herecký výkon. Nezľakla sa ani intímnych scén, ktorých tam bolo neúrekom. Okrem toho ukázala, ako perfektne dokáže tancovať.

Karolin Omastová (22) študovala herectvo na súkromnom konzervatóriu v Nitre a dvanásť rokov sa súťažne venovala spoločenským tancom. Momentálne študuje psychológiu v Bratislave, kde sa aj presťahovala, a je jednou z hlavných hviezd odvážneho seriálu Sex O’Clock, ktorý rafinovane búra tabuizované témy.

Na Voyo si už môžeš pozrieť prvé diely druhej série. Aký bol kasting do seriálu, čoho sa mladá herečka najviac bála, ako prebiehalo nakrúcanie explicitných sexuálnych scén a čo bolo pre ňu najťažšie?

Karolin ďalej prezradila, s kým zažila na pľaci najviac zábavy a aký je podľa nej najväčší prínos seriálu. Taktiež opísala, aká bola počas dospievania a či je podobná svojej seriálovej postave.

Si jednou z hlavných hviezd seriálu Sex O’Clock, ktorý sa zameriava na príbehy niekoľkých dospievajúcich tínedžerov a ich prvé lásky aj sexuálne skúsenosti. Nebála si sa trocha po tom, ako si čítala scenár, či zvládneš všetky náročné a odvážne scény?

Ja som si vždy veľmi chcela vyskúšať práve takéto autentickejšie hranie pred kamerou, pretože dovtedy som mala skúsenosti len s divadelným herectvom, keďže som ho študovala na konzervatóriu. Na tento projekt som sa preto nesmierne tešila. A čo sa týka tých odvážnych scén, nebála som sa asi ani tak primárne toho ako ich zvládnem ja, než toho ako ich zvládne moje okolie a ako ich zvládne Slovensko.

Bola to tvoja prvá skúsenosť pred kamerou. Nechcela si skúsiť najprv niečo jednoduchšie alebo si hneď vedela, že toto bude tá pravá výzva, ktorá ťa môže posunúť ďalej, či už osobnostne alebo herecky?

Poviem to možno až tak surovo, ale podľa mňa každý, kto v tomto biznise je, vie, že kto zaváha, nežerie. Myslím si, že by nebolo rozumné odmietnuť takúto príležitosť, ešte k tomu ak ide o jednu z hlavných postáv, len pre nejaký strach alebo obavy z toho, čo o tom neskôr povie okolie alebo čo si o mne kto pomyslí.

Myslieť si napokon každý vždy niečo bude. Tomu nezabránim. Veď aj ja si vždy niečo myslím. A to, že sa nie vždy so všetkými vo všetkom zhodneme, je prirodzené. Horšie by bolo, keby sme sa, naopak, vždy vo všetkom a s každým len zhodli. Pokiaľ človek nejakému projektu verí a vie, aké posolstvo prostredníctvom neho ide ľuďom odovzdať, nemá sa čoho báť.

Seriál obsahuje aj celkom explicitné sexuálne scény a niekoľko si ich musela absolvovať aj ty. Ako prebiehalo ich nakrúcanie? Nemala si problém s nahotou pred kamerou?