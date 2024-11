Ladislav Stríž je predseda Asociácie pohrebných a kremačných služieb na Slovensku. Prezradil nám, aký pohreb bude mať on sám, ako bude vyzerať pochovávanie na Slovensku v budúcnosti, v čom Bratislava zaostáva za inými mestami a či má rád čierny humor.

Ladislav Stríž je predsedom Asociácie pohrebných a kremačných služieb. V pohrebníctve však pracuje už viac ako 34 rokov. V rozhovore priblížil, ako sa pripravuje na sviatok všetkých svätých, čo si myslí o nadbytočnom plastovom odpade na cintorínoch, ako veľmi sa na Slovensku spopolňuje, ako sa nechá pochovať on sám a v čom zaostávame za zahraničím.

Prezradil aj to, že Bratislava má ako jediné veľké mesto veľké problémy s pohrebnými miestami a zdôraznil, že to ignorujú už roky. Na ďalšiu pandémiu vraj nie sú pripravení. Porozprával nám aj o „turistike s mŕtvolami“ a dozvedeli sme sa, či sa on sám bojí smrti a ako si hroby zdobia u nich v rodine.

Dnes je sviatok všetkých svätých. Je to pre vás najstresujúcejšie obdobie roka?

Čo sa týka cintorínov, určite áno.

Základom bude pochopiť, že dôležitejšie budú pocity, ktoré v sebe človek voči zosnulým prechováva, nie to, či má výzdoba hrobu hodnotu 1 000 eur. Postačí aj ozdoba za 10 eur.

Čo všetko musíte urobiť, aby všetko okolo sviatku prebehlo v poriadku?

Strategicky to treba premyslieť tak, aby tie cintoríny zvládli nával ľudí. Správcovia cintorínov musia počítať aj s bezpečnosťou. Musia sa tam napríklad dostať hasičské autá či záchranky. Je okolo toho veľa organizácie.

Okolo týchto sviatkov sa každý rok ozýva veľa ľudí, ktorých trápi ekologická stránka tohto sviatku a plastová stopa. Čo sa dá robiť pre to, aby sme zamedzili nadbytočnému plastovému odpadu?

Ekológia je na prvom mieste, ale ľudia chcú stále šetriť. Najmä mladí nemajú čas chodiť na cintoríny, a tak si to vynahrádzajú aspoň jeden deň do roka. Nakúpia teda plastové kvety, plastové ozdoby a potom je problém aj s recykláciou. Ľudia do tých kontajnerov hádžu úplne všetko a cintoríny s tým majú problémy.

Zdroj: Archív Ladislav Stríž

Rozhodne treba zmeniť našu kultúru a predbiehanie sa v tom, kto bude mať „krajší hrob“. Lenže nie vždy sú tie najozdobnejšie hroby aj najkrajšie, najmä, keď tam ľudia nahádžu najlacnejšie, umelé ozdoby.

Kedy sa to u nás zmení? Mne by napríklad neprekážalo, že ma ľudia ohovárajú, že som na hrob doniesol jednu sviečku a jeden živý kvet, ale naši rodičia a starí rodičia na to zrejme nedopustia.

Musí sa zmeniť generácia a tá vaša je už presne na tejto ceste. Nebudete mať na to toľko času, ako súčasní starší ľudia. Základom bude pochopiť, že dôležitejšie budú pocity, ktoré v sebe človek voči zosnulým prechováva, nie to, či má výzdoba hrobu hodnotu 1 000 eur. Postačí aj ozdoba za 10 eur.

V zahraničí som videl veľmi jednoduchú ozdobu. Napríklad v Španielsku či Portugalsku nemajú ani veľkokapacitné kontajnery, pretože tam nemajú toľko ozdôb a odpadu. Keď už Slováci musia nosiť ozdoby, nech sú to aspoň živé kvety. Keď však donesú lacné, umelé kvety a veci, ktoré sa nedajú separovať, je to na škodu.

Vy to teda robíte ako? Snažíte sa byť ekologický?

Som šetrný a ekologický. Dve sviečky na obidvoch stranách a je vybavené. Zatiaľ som nezbadal, že by ma za to ohovárali.

Na Slovensku sa dajú kúpiť aj ekologické rakvy či urny pre spopolnených zosnulých. Evidujete o to veľký záujem?

Ani nie. Prejavuje o to záujem menej ako 10 % ľudí. Niektorí ľudia, ktorí dajú spopolniť človeka do ekologickej urny, dávajú tie urny do špeciálnych parkov, kde stromy rastú aj z toho popola.

Aký je podľa vašich posledných štatistík na Slovensku pomer spopolňovania ku klasickému uloženiu zosnulého do truhly?

70 až 75 %. Zasahuje do toho ekonomická záležitosť. Spopolnenie vyjde cca 400-600 eur, zatiaľ čo rakvové pohreby stoja aj niekoľko tisíc.

Zdroj: Archív Ladislav Stríž

Ak sa celý tento systém obráti na spopolňovanie, v úvodzovkách môžeme povedať, že nemusíme mať ani cintoríny.

Pred Covidom to asi bolo úplne iné číslo, že?

Spopolňovalo sa asi v 55 % prípadov.