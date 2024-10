Bizár v Lučenci: Chlapi popri ľudovkách súťažili v kopaní hrobov a pohrebáci ukazovali luxusné pohrebné autá (Reportáž)

14 chlapov sa pretekalo v tom, kto vykope najhlbší hrob v priebehu hodiny. Nevyhrali však Slováci.

„Prosím vás, dávajte si pozor tam na ceste, máme tu síce dosť pohrebných áut, ale aby to stihli odvážať.“, vtipkuje s návštevníkmi výstavy špeciálnych pohrebných vozov predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS )Ladislav Stríž.

Ich sobotňajší program v Lučenci odštartovala prehliadka luxusných pohrebných áut, ale aj veteránov. Najstarším je Mercedes z roku 1980.

„Naposledy mi zaň ponúkali 25-tisíc eur, ale odmietol som.“, hovorí podpredseda asociácie Michal Katreniak. Na mieste bol aj vyše 100-ročný koč, ktorý sem doputoval až z Českej republiky. Niektoré ďalšie autá tiež dorazili zo zahraničia.

Ľudia sa zbiehajú okolo áut, obzerajú si detaily a nám padne do oka jedno, ktorého majiteľovi sa ho pred oficiálnou prehliadkou asi nechcelo umyť.

Z reprákov počas prehliadky hrali Oči, oči, čierne oči, na čom sa dá pousmiať, ale my to budeme brať vážne, tak, ako to organizátori zamýšľali.

„Táto udalosť nevznikla preto, aby sa ľudia zabávali. Majú si spomenúť, že na hrobárov nemyslia celý život, až kým im nevolajú cez sviatok a v noci, že urgentne potrebujú vybaviť pohreb a služby s tým dané.“

Všadeprítomnú smrť na okolí symbolicky zobrazovalo asi aj auto Verejnej bezpečnosti, ktoré za komunizmu častokrát obťažovalo aj slušných ľudí.

Zdroj: Archív: Dominik Vetrák

Hlavným dôvodom tejto udalosti je ukázať, aká je práca hrobárov náročná: „Kopú v horúčavách, kopú v zime, kopú, keď je zem zamrznutá, cez víkend, cez sviatok či keď prší. Je to veľmi náročná práca, v ktorej nám stále chýbajú ľudia. Ani plat na úrovni 1 200 - 1 400 eur nie je dostatočnou motiváciou. Mladí chcú byť za počítačom, nie robiť fyzickú prácu.““, povedal pre Refresher predseda asociácie Ladislav Stríž.